Lendemain plus compliqué pour l'escrime française, moins de 24 heures après le grand bonheur du titre de Romain Cannone. Des trois Tricolores engagées en sabre, seule Manon Brunet a passé le cut des 16es de finale. La tête de série numéro 4 a fait respecter la logique face à la plus modeste Indienne Bhanavi Chadalavada Anandha Sundh. L'Orélannaise a récité son registre offensif pour l'emporter sans difficulté 15/7. Son prochain assaut sera un défi plus corsé contre la Japonaise Misaki Emura (N.20).

Ses comparses Charlotte Lembach et Cécilia Berder n'ont pas connu pareilles réussites. Lembach a été surprise par l'Italienne Irène Vecchi, membre de l'équipe transalpine championne du monde en 2017. Dans le coup la majorité de l'assaut, l'ancienne pensionnaire de l'INSEP a concédé les cinq dernières touches pour s'incliner 15/11. Même score en la défaveur de Berder, outsider dans la course à la médaille, mais surprise d'entrée par la Coréenne Sooyeon Choi. La Bretonne a perdu le fil contre son adversaire, tête de série N.22, qui avait misé sur une stratégie bien plus agressive. Frustrant pour Berder, qui misera désormais sur l'épreuve par équipes samedi prochain. Les sabreuses françaises sont vice-championnes du monde en titre en 2019, et avaient décroché l'or en 2018.

