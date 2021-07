Ce devait être une formalité. D’un côté, un gamin égyptien de 18 ans, pas encore rompu aux joutes internationales et tout neuf sur le circuit. De l’autre, Yannick Borel, champion olympique par équipe à Rio, quatre fois champion du monde et une armoire à médailles qui déborde. Ce devait être une formalité, une simple étape vers l’or olympique en individuel, la dernière breloque à lui résister. Ce fut un séisme inattendu et une débâcle terrible pour le Français , éliminé d’entrée par un surprenant Mohamed Elsayed.

Après coup, le Guadeloupéen était forcément amer. Et surtout colère, notamment envers lui-même. "Franchement, je n'ai pas d'excuse, a-t-il expliqué, lucide, face à la presse. Si encore j'avais fait un bon match, je vous aurais dit qu'il était plus fort. Mais je ne peux même pas dire ça. Et c'est pour ça que je m'inculpe". Pour tout dire, on n’a pas reconnu l'épéiste qu'il est si souvent. Et lui non-plus à vrai dire…

Deux dernières touches fatales, Borel éliminé dès son entrée en lice en épée

Schéma inhabituel, adversaire inconnu

"J'ai voulu m'imposer mais je n'ai pas su être patient, notamment à des moments où je menais, a-t-il décrypté. Là, j'aurais pu l'obliger à prendre tous les risques. Mais c'est moi qui ai pris tous les risques. J'étais prêt à ça... mais c'était la mauvaise façon. Ce n'est pas un match d'escrime à montrer dans les écoles d'escrime". Là où l’épée réclame patience et tactique, ce fut un duel en folie où les touches se sont multipliées plus que de raison. En face, c’est le petit jeune qui a su garder la tête froide. Et c’est Borel qui s’est vite retrouvé acculé.

"Je ne le connaissais pas vraiment, j'ai peu d'infos sur lui, parce qu'il est jeune, il arrive sur le circuit, mais ça n'explique pas la façon dont j'ai perdu, a-t-il reconnu. Son style jeu ne me dérange pas en temps normal, il y en a des beaucoup plus gênants pour moi. Il a été intelligent... contrairement à moi ! Il m'a contré comme il fallait, il avait bien préparé son match. Quand moi, je me suis dit : ''prends ta chance, lâche-toi''... sauf qu'en face, il mettait les touches, et ça me coûte cher".

Alors, comment digérer cet échec qui risque de le marquer pour de longs mois ? Le Français ne s’est pas projeté jusque-là. Tout juste a-t-il promis de soutenir ses collègues escrimeurs, notamment Romain Cannone, qualifié pour les quarts : "De toutes les façons, je n'ai que ça à faire…". Avant de repasser en mode collectif, dès le 30 juillet, pour défendre la couronne collective chèrement acquise à Rio. Et, cette fois-ci, hors de question de passer au travers une seconde fois.

France's Yannick Borel (L) compete against Egypt's Mohamed Elsayed in the men's epee individual qualifying bout during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Makuhari Messe Hall in Chiba City, Crédit: Getty Images

