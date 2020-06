Drew Brees - New Orleans Saints

NFL - Au lendemain de ses déclarations chocs sur l'agenouillement, dans un contexte brûlant du fait de la mort de George Floyd il y a dix jours aux Etats-Unis, Drew Brees s'est excusé jeudi dans un long message publié sur Instagram.

"Je ne serai jamais d'accord avec quiconque ne respectant pas le drapeau des États-Unis d'Amérique ou notre pays. Quand je regarde le drapeau, j'imagine mes deux grands-pères, qui ont combattu pour ce pays pendant la Seconde Guerre mondiale". Interrogé mercredi sur le site de Yahoo sur la perspective de voir l'agenouillement réapparaître dans le football américain trois ans après le mouvement initié par l'ancien quarterback Colin Kaepernick, étant donné le contexte brûlant de la mort de George Floyd, Drew Brees a créé la polémique.

Mais la star NFL des Saints de la Nouvelle-Orléans a présenté ses excuses jeudi. "Je voudrais m'excuser auprès de mes amis, coéquipiers, de la ville de La Nouvelle-Orléans, de la communauté noire, de la NFL et de tous ceux que j'ai blessés avec mes commentaires a déclaré Brees sur Instagram. Cela me brise le coeur de savoir la douleur que j'ai causée... J'ai fait des commentaires insensibles et je suis complètement passé à côté des problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés."

Quelques heures après ses premières déclarations, il avait été repris de volée par LeBron James. "WOW MEC !! Tu ne comprends toujours pas pourquoi Kap s'était agenouillé ? Cela n'a absolument rien à voir avec le manque de respect envers le drapeau et nos soldats", a tweeté la superstar des Lakers.

