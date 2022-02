2

Soit le plus petit nombre de points cumulés par deux équipes en une mi-temps. Lors de la 9e édition du Super Bowl, le duel entre Pittsburgh et Minnesota, impliquant pourtant deux quarterbacks futurs pensionnaires du Hall of Fame, Terry Bradshaw et Fran Tarkenton, tourne à la démonstration... défensive. Mises sous l'éteignoir, les deux attaques sont incapables de produire quoi que ce soit en première mi-temps. A la pause, les Steelers mènent... 2-0. Les deux seuls points sont donc des points défensifs puisqu'il s'agit d'un safety.

Pittsburgh va s'imposer 16-6 au terme de deux derniers quarts-temps à peine plus débridés. Les seuls points marqués par les Vikings sont issus d'un punt (coup de pied de dégagement) bloqué. Leur attaque a été laminé par le "Steel Curtain", le rideau de fer défensif des Steelers, qui permettra à la franchise de Pittsburgh de reporter trois autres titres lors des cinq saisons suivantes pour établir une des plus marquantes dynasties de l'histoire de la NFL.

Fran Tarkenton martyrisé par la défense des Steelers lors du Super Bowl IX. Crédit: Getty Images

3

Pour un défenseur, réussir une interception au Super Bowl, c'est une forme de Graal. Certains, mais ils sont rares, ont eu la "chance" de signer deux picks dans un match : Chuck Howley (Dallas), Jake Scott (Miami), Barry Wilburn (Washington), Larry Brown (Dallas), Dwight Smith (Tampa Bay) et Dexter Jackson (Tampa Bay). Et puis il y a Rod Martin. L'ex-linebacker des Oakland Raiders est le seul joueur avec trois interceptions dans un même Super Bowl.

Si vous croisez un jour Ron Jaworski, l'ancien quarterback de Philadelphie, ne lui parlez pas de Rod Martin. C'est lui, Jaworski, qui a eu "l'honneur" d'être intercepté à trois reprises par le même joueur. Pourtant, cette colossale performance n'a pas suffi à offrir le titre de MVP de ce Super Bowl XV (1981) à Martin. C'est le quarterback Jim Plunkett qui fut récompensé. Rod Martin remportera un autre Super Bowl trois ans plus tard. Sans interception, mais en se montrant encore déterminant.

6

Comme le plus petit nombre de passes réussies par un quarterback dans un Super Bowl. Le plus fou, c'est que ce quarterback, en l'occurrence Bob Griese, a remporté ce match. Lors de la 8e édition, le QB de Miami se contente de sept petites passes tentées. Il va donc en réussir six. Dans les deux cas, il s'agit d'un record. Griese a passé son après-midi à mettre le ballon dans les mains de son running back Larry Csonka, qui a couru à 33 reprises pour un total de 145 yards et 2 touchdowns. Il fut élu MVP et Miami, sans jeu à la passe ou presque, donc, a largement battu Minnesota (24-7).

Super Bowl VIII : Miami - Minnesota (24-7) Crédit: Eurosport

7

Un record de médiocrité. Pour faire pire, il faudra se lever de bonne heure. En 1986, New England est détruit lors du Super Bowl par Chicago (46-10). La défense des Bears, considérée comme une des plus exceptionnelles de tous les temps, empêche l'attaque des Patriots de respirer. Menés de 17 points en début de deuxième quart-temps, les Pats abandonnent rapidement le jeu de course. Au total, ils ne porteront le ballon qu'à 11 reprises, pour un total presque absurde de... 7 yards, soit 0,63 yard par course. Pourtant, New England, avec le running back Craig James, possédait cette année-là une très bonne attaque au sol, la 6e de la Ligue en nombre de yards.

13

Le Super Bowl oppose les deux derniers représentants des deux conférences de la NFL : la Conférence américaine (AFC) et la Conférence nationale (NFC). Le bilan est quasiment à l'équilibre. Il l'était l'an dernier (27 victoires de chaque côté) avant que la NFC ne reprenne un court avantage historique grâce à la victoire de Tampa Bay contre Kansas City. Mais il est au fond presque invraisemblable que les deux conférences se tiennent d'aussi près.

A partir du milieu des années 80, la NFC a en effet fait main basse sur le trophée Vince Lombardi, avec 13 victoires de suite, de 1985 à 1997. Une hégémonie d'autant plus marquante que la majorité de ces Super Bowls a viré à la fessé pour l'équipe de l'AFC. L'écart moyen sur l'ensemble de ces 13 rencontres : 20,8 points. Il faudra attendre la victoire de Denver face à Green Bay en 1998 lors du Super Bowl XXXII pour mettre un terme à la série noire de la Conférence américaine.

35

Super Bowl XXII. A San Diego, Denver y croit. Les Broncos de John Elway mènent 10-0 à la fin du premier quart-temps face à Washington. Au moment de rentrer aux vestiaires à l'issue du quart-temps suivant, ils seront menés... 35-10. 35 points en un quart-temps, c'était du jamais vu, et plus personne ne s'est approché de ce record phénoménal.

Ceux que l'on appelle alors les Redskins enquillent cinq touchdowns en attaque, dont quatre à la passe pour le quarterback Doug Williams, qui sera bien évidemment désigné MVP de ce Super Bowl, une première pour un quarterback noir. Les Redskins ont cumulé 356 yards sur ce seul quart-temps. Délirant. Et sans doute imbattable. La suite de la rencontre n'aura guère d'intérêt et le score évoluera peu (42-10 à la fin du match).

45

Comme évoqué ci-dessus, la NFC a donc survolé le Super Bowl pendant près d'une décennie et demie, avec à la clé bon nombre de matches sans intérêts tant l'écart entre les deux finalistes était important. Le must, dans ce domaine, nous ramène au Super Bowl XXIV, en 1990. Le quatrième sacre de Joe Montana avec San Francisco : 55-10. 45 points d'écart.

C'était le troisième Super Bowl en quatre ans pour Denver, et la troisième fessée concédée, après 1987 (-19 contre les Giants), 1988 (-32 face à Washington). Ce record sera-t-il battu un jour ? Peut-être. Mais la tendance n'est plus aux raclées. Au XXIe siècle, l'écart moyen s'est nettement réduit et un seul Super Bowl a débouché sur un écart supérieur à 30 points, en 2014, lorsque Seattle a laminé Denver (souvent dans les bons coups en la matière) 43 à 8 lors du frigorifique Super Bowl disputé à New York.

108

L'action la plus longue de l'histoire du Super Bowl. Juste après la mi-temps, Jacoby Jones relance le kickoff des 49ers depuis son propre en-but. 108 yards pour un touchdown historique par sa longueur. Il est techniquement impossible de faire mieux (le terrain fait 100 yards, la end zone 10) et la hausse du nombre de touchbacks a limité le nombre de ballons relancés dans ces circonstances. Il est donc plus qu'improbable que le record de Jones soit battu.

Son touchdown avait permis à Baltimore de prendre le large au score (28-6). Quelques instants plus tard, le Superdome de La Nouvelle-Orléans allait être plongé dans le noir presque complet. Jones n'y était pour rien. C'est surtout le Half time show de Beyonce, très énergivore, qui avait fait rendre l'âme aux projecteurs. Les Ravens se sont finalement imposés 34-31 après une fin de rencontre sublime et une tentative de comeback des 49ers.

3039

Tom Brady déteint tant et tant de records que le choix ne manque pas. Comme le fait d'avoir pris part à trois Super Bowls dans trois décennies différentes (années 2000, années 2010, années 2020). Mais c'est peut-être son total de yards qui paraît le plus inaccessible : 3039 yards à la passe en 10 participations, soit plus de 300 yards en moyenne par Super Bowl. Le deuxième de ce classement ? Kurt Warner avec... 1156 yards. Il y a vraiment Brady et les autres.

Il est par ailleurs le seul quarterback à avoir dépassé la barre des 500 yards sur un match. C'était contre Philadelphie, en 2018. Une défaite, paradoxalement. Il avait amélioré ce soir-là son propre record, établi un an plus tôt contre Atlanta (466 yards). Avec 21 touchdowns au Super Bowl, Tom Brady détient un autre record aussi marquant qu'écrasant. Derrière lui, Joe Montana (11 touchdowns) et Terry Bradshaw (9) ne suffisent pas à l'égaler.

