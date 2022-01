"J'en ai marre de cette histoire d'outsiders. Il n'y a pas d'outsiders. Nous sommes là pour aller au bout." Joe Burrow avait annoncé la couleur et il a ajouté les actes à la parole. Cincinnati et son jeune quarterback, qui n'avaient plus gagné le moindre match de playoffs depuis trente ans, viennent d'en gagner trois en trois semaines et disputeront le Super Bowl le 13 février prochain, à Los Angeles. Après avoir mis en vacances la tête de série numéro un de l'AFC, Tennessee, les Bengals sont allés s'imposer à Kansas City dimanche, au terme d'un nouveau match à suspense, puisqu'ils ont arraché leur qualification en prolongation (24-27).

Joe Burrow et Cincinnati iront au Super Bowl ! Crédit: Getty Images

C'est une sensation, une de plus dans ces playoffs appelés à rester dans les annales. Les Chiefs briguaient un troisième Super Bowl consécutif. Après un début de saison délicat, ils n'avaient perdu qu'une seule de leur douze dernières rencontres. C'était, déjà, à Cincinnati, en fin de saison régulière. Mais cette fois, dans leur antre de Arrowhead, ils semblaient en mesure de ne pas tomber dans le piège. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout avait bien commencé pour les hommes d'Andy Reid : trois touchdowns sur leurs trois premières possessions pour prendre 18 points d'avance (21-3) à cinq minutes de la mi-temps.

Mais ces Bengals ne paniquent jamais, comme s'ils étaient de vieux briscards des playoffs. Ce match a commencé à tourner dans les deux dernières minutes du deuxième quart-temps. D'abord sur un touchdown de Samaje Perine, sur une passe de Joe Burrow. 21-10. Cincinnati était relancé. Dans la foulée, Kansas City a terriblement mal géré son ultime possession avant la mi-temps. Mauvaise gestion du temps et un dernier jeu catastrophique alors qu'ils étaient à un yard de la "end zone". Pourquoi ne pas avoir sécurisé les trois points via un field goal ? Y a-t-il eu excès de confiance ?

Mahomes moins lucide que Burrow

Toujours est-il que, comme lors du précédent duel entre les deux équipes, au retour des vestiaires, les Chiefs ont disparu de la circulation. Un field goal, puis un nouveau touchdown de Ja'Marr Chase servi par Burrow (déjà un grand classique de la NFL) et enfin trois nouveaux points du botteur rookie Evan McPherson ont placé les visiteurs devant pour la première fois, à six minutes de la fin (21-24).

Sur son dernier drive, Kansas City est parvenu à arracher la prolongation à la dernière seconde, mais là encore, la gestion de Patrick Mahomes a interpellé. Les Chiefs ont donné l'impression d'être obsédés par le fait de ne pas laisser de temps à l'adversaire plutôt que de jouer le touchdown. Sans doute une séquelle du week-end dernier...

Mahomes a même manqué de commettre l'irréparable avec un fumble sur la toute dernière action, heureusement recouvert par Travis Kelce. Qu'importe. Ce n'était que retarder l'échéance. Vainqueurs du toss, les Chiefs ont démarré avec la prolongation en attaque, mais le quarterback vedette de Kansas City, en cherchant la passe longue, a été intercepté. Derrière, Joe Burrow a dirigé son drive de main de maître, avant que le McPherson, un des héros de ces playoffs, ne mette fin au fin pour envoyer d'un field goal de 31 yards ses Bengals au paradis.

Patrick Mahomes, lui, a perdu la flamme. Jamais, depuis le début de sa carrière, Kansas City n'avait perdu un match après avoir compté au moins 15 points d'avance. Après avoir démarré par un festival (17 sur 19, 220 yards et trois touchdowns), il s'est complètement éteint : 9 sur 20, 55 yards, aucun touchdown et deux interceptions. S'est-il vu trop beau, trop tôt ? Il a désormais toute l'intersaison pour y penser.

