Pour la première de Jurgen Nagelsmann sur le banc bavarois, le Bayern Munich a été tenu en échec 2-2 face à l'Ajax Amsterdam. Après avoir été mené au score une bonne partie de la première mi-temps à cause d'un but de Zakaria Labyad (10e), le Bayern est revenu dans la partie grâce à des anciens joueurs du Paris SG : Eric Choupo-Moting a d'abord égalisé (40e), puis Tanguy Kouassi Nianzou (48e) a permis au club bavarois de prendre l'avantage.

Mais l'Ajax est revenu dans le match dans la foulée avec un but de Victor Jensen (50e), et le score n'a plus bougé. Outre Nianzou, les Français Michaël Cuisance, Bouna Sarr et Dayot Upamecano étaient titulaires. Upamecano effectuait ses débuts à l'Allianz Arena.

Le Bayern Munich affrontera Naples le 31 juillet pour un autre match de présaison.

