AMICAUX - Battu par l'Olympique lyonnais (1-0) et l'AS Saint-Etienne (4-1) pour ses deux premières sorties, Nice a concédé un résultat nul face au Celtic Glasgow (1-1), jeudi au Groupama Stadium. De son côté, Rennes, pour son premier match amical, a aisément dominé Châteauroux et sa recrue Martin Terrier a marqué (3-0). Lens s'est incliné contre Le Havre (1-3), pensionnaire de Ligue 2.

Après trois matches, Nice n'a donc toujours pas gagné en préparation. Mais les joueurs de Patrick Vieira ont quelque peu rassuré après deux défaites, en accrochant le Celtic Glasgow jeudi (1-1) pour la 1ere journée du tournoi amical de Lyon. Ils peuvent même avoir des regrets puisqu'ils ont cru tenir la victoire pendant plus d'une demi-heure.

Ligue 1 Poussé vers la sortie par Valence, Kondogbia intéresserait fortement Nice HIER À 10:54

Les Niçois ont ainsi ouvert la marque avec un but de Kasper Dolberg inscrit à la conclusion d'une action personnelle peu avant la mi-temps (39e). Après un début de partie difficile, ils semblaient ainsi avoir pris la mesure de leurs adversaires. Mais Dans la seconde moitié de la rencontre, et malgré de nombreux changements de part et d'autre, l'équipe écossaise a plutôt maîtrisé le jeu et son égalisation, qui aurait pu arriver plus tôt, a été méritée. Patryk Klimala a ainsi profité d'une erreur du gardien Teddy Boulhendi (73e) pour offrir le match nul au Celtic (1-1).

Rennes décolle déjà, retard à l'allumage pour Lens

Pour la 2e journée de ce tournoi, samedi, Nice affrontera les Rangers qui doivent encore jouer jeudi soir contre Lyon. A quelques centaines de kilomètres du Groupama Stadium, Rennes a, de son côté, bien entamé sa préparation en prenant aisément la mesure de Châteauroux, club de Ligue 2 (3-0). Les Bretons ont maîtrisé leur sujet et Martin Terrier s'est offert des débuts idéaux sous ses nouvelles couleurs puisque l'ex-Lyonnais à ouvert le score d'une reprise sur un corner (15e). Raphinha (62e, s.p.) et Georginio Rutter (64e) ont scellé le score en seconde période alors que le 11 de départ avait été totalement changé.

Pour Lens en revanche, les débuts ont été plus poussifs. Opposé à un autre pensionnaire de Ligue 2, Le Havre, qui avait été écrasé par le PSG dimanche dernier (9-0), le promu nordiste s'est incliné (1-3) malgré l'ouverture du score de Florian Sotoca de la tête (25e). Les Havrais ont ensuite répliqué par Jamal Thiaré (37e), Umut Meras (50e) et Himad Abdelli (57e), le Racing manquant un penalty en fin de match.

Avec AFP

Matches amicaux Saint-Etienne enchaîne face à Nice avec la manière 10/07/2020 À 18:27