ASSE - Mercato - Antonetti : "Ça s'est gâté pour M'Vila quand il a touché le très haut niveau"

Frédéric Antonetti est sans doute l'entraîneur qui connaît le mieux Yann M'Vila. S'il l'a un peu perdu de vue depuis son départ de Rennes en 2013, c'est lui qui l'a lancé en Ligue 1 avant de lui donner les clés du club breton durant quatre ans. Il a vu le talent du milieu de terrain exploser avant de constater, aussi, ses failles. Le technicien corse revient avec tendresse sur le parcours d'un crack qui a gâché son talent.

Yann M'Vila va sans doute retrouver la L1 ce mercredi avec Saint-Etienne cinq ans après l'avoir quittée. Comment accueillez-vous la nouvelle ?

F.A. : Je suis content de le revoir. Je l'ai quitté il y a très longtemps maintenant, près de cinq ans (ndlr : Yann M'Vila a quitté Rennes en janvier 2013). Je l'ai revu jouer à l'occasion. Notamment deux matches de Premier League avec Sunderland. Il n'avait pas retrouvé son physique. La technique, en revanche, était toujours là.

FOOTBALL 2012 Rennes - Yann M'VilaAFP

Et elle devrait faire beaucoup de bien à l'ASSE en proie à de grosses difficultés dans l'entrejeu.

F.A. : Je ne sais pas comment il se sent physiquement actuellement mais s'il retrouve le niveau qu'il avait quand je l'entraînais, c'est une super affaire. M'Vila est un joueur très complet. Dans la récupération, il lit très bien le jeu et possède une qualité de passes au-dessus de la moyenne. Il sort très proprement le ballon pour les quatre joueurs offensifs.

Comment expliquez-vous qu'il n'ait pas pu exploiter tout son talent et que sa carrière soit si atypique ?

F.A. : Je l'ai connu très jeune. Il a parcours assez incroyable puisqu'il a connu 22 sélections entre ses 20 et ses 22 ans. Et à partir de là, il n'a plus fait les bons choix. Aujourd'hui, il a peut-être du caractère. Mais c'est un garçon très gentil et qui ne sait pas dire non. A cette époque, il n'a pas fait les bons choix et ça s'est gâté pour lui quand il a touché le très haut niveau. Ce n'était pas la meilleure période des Bleus (ndlr : 2010 – 2012) et il a pris tout ce que ce milieu peut donner de mal. Il s'est pourri au contact de joueurs et le foot n'était plus sa priorité. C'est un immense gâchis parce qu'il n'a pas su garder la tête froide.

C'est la médiatisation très jeune qui lui a donc brûlé les ailes ?

F.A. : Parmi tous les joueurs que j'ai vu rejoindre l'équipe de France A ou Espoirs, j'ai constaté deux façons de vivre une convocation. Soit cela vous donne de la confiance et vous explosez comme Hugo Lloris, soit vous gâchez votre talent en cédant aux sirènes du foot comme Yann M'Vila. Après, sa carrière est très loin d'être terminée. Il n'a que 27 ans et il peut encore retrouver son niveau.