La rédaction d'Eurosport.fr a élu son Ballon d’Or : le détail des votes

Chaque année, il suscite des débats passionnés et des réactions enflammées. Ce cru 2018 ne devrait pas déroger à la règle tant le scrutin pour élire le Ballon d’Or s’annonce serré. Les prétendants crédibles sont nombreux. Une seule certitude à ce jour : le vote est clos.

Depuis le 9 novembre, date officialisée par France Football, créateur du trophée, plus aucun bulletin n’est accepté. Pour rappel, pendant un mois (du 8 octobre au 9 novembre donc), ce sont 176 journalistes du monde entier - limité à un par pays - qui ont dû choisir cinq noms parmi la liste des trente nommés. Le barème de points est simple : le premier hérite de six points, le deuxième en reçoit quatre, puis trois, deux et un seul pour le cinquième. Le joueur qui aura le total de points le plus élevé sera élu Ballon d'Or 2018.

Suivant scrupuleusement les règles du scrutin, vingt journalistes d’Eurosport.fr ont voté jusqu’au 9 novembre pour désigner leur lauréat. Voici le résultat :

Vidéo - Griezmann, Modric, Mbappé ? Nous avons élu notre Ballon d'Or 2018 01:18

Antoine Griezmann a donc récolté le plus de points au sein de la rédaction. C’est simple, l’attaquant de l’Atlético Madrid apparaît dans tous les Top 5 rendus par nos journalistes. Ce n’est pas le seul puisque c’est également le cas de Luka Modric. Mais là où le Français fait la différence, c’est qu’il est celui qui a obtenu le plus de premières places (6). Mieux, sa régularité sur le podium lui a permis de creuser l’écart face au Croate. Seul un membre de notre rédaction a placé "Grizou" en dehors de son podium.

Une bataille Varane-Mbappé pour le podium

Le milieu madrilène peut lui aussi se targuer d’une excellente régularité puisqu’il apparaît sur le podium à 17 reprises. Le stratège croate est celui qui a été le plus cité en deuxième position (10 fois) lui permettant de distancer rapidement les autres concurrents. Mais avec seulement trois premières places, il reste trop loin de Griezmann.

Rédaction française oblige, les votes tricolores ont été très nombreux. C’est évidemment le biais majeur de ce vote alors que le Ballon d’Or est élu par un collège de votants internationaux. Il n’empêche, la bataille pour le podium entre Raphaël Varane et Kylian Mbappé a été indécise et a finalement tourné à l’avantage du défenseur du Real Madrid. Bien plus régulier dans son classement (3 fois premier, 5 fois deuxième, 3 trois troisième, 2 fois quatrième et 4 fois cinquième), celui qui présente le plus beau palmarès de l’année paye forcément son statut de défenseur et sa place dans l’effectif madrilène, moins essentielle qu’avec les Bleus.

Vidéo - Guérin : "Pour moi, le Ballon d'Or 2018 est..." 04:25

Pour Mbappé, c’est déjà une sacrée promotion. Derrière Griezmann, il est celui qui a reçu le plus de premières places (4). À l’inverse, il est aussi celui qui a le plus été nommé cinquième (7 fois). Seuls deux journalistes ont décidé de ne pas l’inclure dans leur Top 5, privilégiant les présences d’autres stars mondiales du foot, reléguées très loin dans notre classement (Mohamed Salah et Eden Hazard).

Monstre du Real Madrid avant son départ à la Juve, Cristiano Ronaldo est l’incontestable cinquième de notre classement. Malgré l’absence de première et de deuxième place, le Portugais est le joueur qui est le moins affecté par un Mondial décevant (élimination en huitièmes de finale face à l’Uruguay mais triplé inaugural fou contre l’Espagne). Placé troisième par quatre de nos journalistes, il récolte évidemment les lauriers de son nouveau titre en C1 avec Madrid.

Pour le reste, il n’y pas eu de débat. Si Lionel Messi, joueur le plus décisif statistiquement parlant sur l'année écoulée (en compagnie de Luis Suarez), récolte quatre points, il a été boudé par la majeure partie de la rédaction tant son palmarès 2018 est trop limité. Désigné par certains comme le meilleur joueur de la dernière Coupe du monde, Eden Hazard grappille deux petits points, soit un de plus que Mo Salah, cité à une seule reprise dans notre rédaction. Une rédaction qui a placé Antoine Griezmann sur le toit du monde. Rien ne garantit que cela soit le cas le 3 décembre prochain lors de la révélation du vrai Ballon d’Or 2018.

Le détail des votes :

Antoine Griezmann : 92 points

1ere place : 10

2e place : 4

3e place : 5

4e place : 0

5e place : 1

Luka Modric : 75 points

1ere place : 3

2e place : 10

3e place : 4

4e place : 2

5e place : 1

Raphaël Varane : 57 points

1ere place : 3

2e place : 5

3e place : 3

4e place : 3

5e place : 4

Kylian Mbappé : 51 points

1ere place : 4

2e place : 1

3e place : 4

4e place : 2

5e place : 7

Cristiano Ronaldo : 38 points

1ere place : 0

2e place : 0

3e place : 4

4e place : 11

5e place : 4

Lionel Messi : 4 points

1ere place : 0

2e place : 0

3e place : 0

4e place : 2

5e place : 0

Eden Hazard : 2 points

1ere place : 0

2e place : 0

3e place : 0

4e place : 0

5e place : 2

Mo Salah : 1 point