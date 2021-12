Tu le méritais l'an passé, j'espère qu'ils vont te le donner". Il y a tout juste une semaine, Lionel Messi prononçait ces mots à l'attention de Robert Lewandowski après avoir remporté le septième Ballon d'Or de sa carrière. Interrogé lundi, sur Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soient pas des mots creux", a-t-il déclaré. ". Il y a tout juste une semaine, Lionel Messi prononçait ces mots à l'attention de Robert Lewandowski après avoir remporté le septième Ballon d'Or de sa carrière. Interrogé lundi, sur les déclarations de l'Argentin à propos du Ballon d'Or 2020 (non attribué pour cause de pandémie), par le média polonais Sportowym, et repris par la presse locale , le buteur du Bayern Munich est allé droit au but. "", a-t-il déclaré.

"J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier, a-t-il ajouté concernant cette deuxième place au classement 2021. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire. J'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Lionel Messi... Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C'était bien qu'après la cérémonie, nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine."

Le week-end dernier, Robert Lewandowski a montré qu'il restait un attaquant efficace en marquant un doublé sur la pelouse du Borussia Dortmund (3-2). Ce mercredi, il rencontre le Barça, qui tentera de prendre la deuxième place du groupe E de Ligue des champions.

