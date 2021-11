Et à la fin, c'est toujours Lionel Messi qui gagne. Malgré une année mitigée, l'international argentin a remporté, ce lundi soir, le septième Ballon d'Or France Football de sa carrière . Une victoire au nez et à la barbe de Robert Lewandowski, dont les soutiens étaient nombreux et qui, cette fois, y a probablement vraiment cru. Raté. Fair-play, l'attaquant du PSG a tenu à lui adresser quelques mots au moment de monter sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris.