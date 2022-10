Finalement, les débats n'auront pas duré bien longtemps et la course au Ballon d'Or a rarement semblé aussi limpide. Le suspense concerne d'abord et avant tout les accessits. Car pour ce qui est du lauréat, le suspense est assez mince. Sauf immense surprise et gigantesque tremblement de terre, Karim Benzema va donc être élu Ballon d'Or 2022 et sera le premier Français à soulever le trophée depuis… Zinedine Zidane en 1998. Pourquoi tout semble déjà écrit ? Parce qu'il suffit de se souvenir de sa saison 2021/2022.

Hormis la Coupe du Roi, l'ancien Lyonnais a remporté tous les trophées qui s'offraient à lui, la Ligue des Nations, la Liga mais surtout la Ligue des champions. Il fut le héros de la campagne européenne du Real Madrid en faisant basculer le destin des siens en 8es, en quart et en demi-finale au gré d'exploits qui ont imprimé pour longtemps la rétine. On se souvient, notamment, de son triplé en 16 minutes pour couler le PSG à Santiago Bernabeu.

Mané, le plus proche ?

Un autre triplé face à Chelsea, un doublé contre City et 15 buts, en 12 matches, pour égaler le record de Cristiano Ronaldo dans la compétition. Deuxième meilleur buteur européen toutes compétitions confondues avec 44 pions en 46 matches, il a survolé la saison. Ses accomplissements personnels et collectifs en font donc l'absolu favori d'une récompense qui aime particulièrement les buteurs. Quand, en plus, ceux-ci jouent au Real Madrid, machine à Ballons d'Or, généralement, l'issue est indiscutable.

Karim Benzema, après son triplé face au PSG Crédit: Getty Images

Qui peut lui disputer son triomphe ? Personne, vous l'aurez compris et Benzema pourrait même s'imposer comme l'un des Ballons d'Or les plus indiscutables de l'histoire. Malgré tout, d'autres ont des arguments. En premier lieu, Sadio Mané. Meilleur joueur et meilleur buteur de la CAN, le Sénégalais, vainqueur par ailleurs de la Cup et de la League Cup, a également mené Liverpool en finale de la Ligue des champions. Mais il a buté sur la dernière marche en C1 et en Premier League. Deux échecs qui pèsent lourd alors que lui-même a fait de Benzema le Ballon d'Or naturel de cette saison : "Je pense sincèrement que Karim mérite le Ballon d'Or", reconnaissait Mané la semaine dernière.

Mbappé, Courtois, Vinicius... combat perdu d'avance

S'il fallait trouver un autre outsider, il se situerait sans doute parmi les coéquipiers de Karim Benzema. Thibaut Courtois, meilleur joueur de la finale, a des arguments à faire valoir, lui qui est redevenu le meilleur gardien de la planète mais son poste reste un lourd handicap dans cette récompense individuelle qui glorifie les buteurs. Vinicius Junior, lui, a beaucoup marqué (22 fois la saison dernière) et notamment le but le plus important de l'année en finale au Stade de France. Mais il reste le lieutenant de Benzema. Mané, Courtois et Vinicius pourraient se disputer une prestigieuse place sur le podium, c'est le mieux qu'ils puissent espérer. Tout comme Kevin De Bruyne, maître à jouer des champions d'Angleterre ou Robert Lewandoswki, meilleur buteur européen de la saison.

Sadio Mané, nommé pour le Ballon d'Or 2022 Crédit: Getty Images

Lionel Messi absent, Cristiano Ronaldo sans argument, pour la première fois depuis 16 ans, le podium ne devrait pas compter les deux légendes du Ballon d'Or. Et si un autre duo annonce des duels épiques à chaque fin d'année, Kylian Mbappé, qui a souffert de l'élimination trop précoce du PSG en C1 malgré une grosse saison statistique, et Erling Haaland, au début de saison stratosphérique mais qui comptera pour la prochaine levée, devront patienter une année de plus pour prendre la relève du monstre à deux têtes. Car cette année, Benzema semble bel et bien intouchable.

