C'est un jour attendu par beaucoup. Ce lundi 17 octobre, le trophée doré qui fait rêver tous les footballeurs de la planète est de retour. Lors d'une cérémonie de gala, organisée au Théâtre du Châtelet à partir de 20h30, l'identité des Ballons d'Or sera connue.

Comme en 2019 et en 2021, la remise des Ballons d'Or se fera après l'attribution du trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien au monde, et du trophée Kopa, attribué au meilleur joueur de moins de 21 ans. Mais d'autres nouveautés sont attendues cette année : le trophée Gerd Müller (successeur du trophée de meilleur buteur, remporté par Robert Lewandowski l'an passé), le trophée du club de l'année et le Prix Socrates (action sociale des footballeurs) seront également au programme. Voici toutes les infos à connaître avant le grand jour.

Qui sont les favoris ?

Chez les hommes, il est unique : Karim Benzema. Fort d'une saison 2021-2022 exceptionnelle, ponctuée par cette victoire en finale de Ligue des champions, le Français n'a pas véritablement de challengers à sa hauteur. Deuxième meilleur buteur européen toutes compétitions confondues avec 44 pions en 46 matches sur la saison écoulée, auteur de triplés mémorables face au PSG et Chelsea, vainqueur également de la Ligue des Nations avec les Bleus, il ressemble à une évidence. Pour les autres, il faudra se battre pour figurer sur le podium. Thibaut Courtois, Sadio Mané, Vinicius ou Kylian Mbappé devraient cependant être en très bonne place.

Chez les femmes, la bataille semble bien plus ouverte. Malgré son absence à l'Euro en raison d'une grave blessure, Alexia Putellas a des arguments pour conserver sa couronne acquise l'an passé. Mais le sacre anglais, frappée du sceau de Beth Mead, pourrait peser lourd. A moins que la nouvelle Ligue des champions remportée par l'OL permette à Wendy Renard d'être sacrée ? A noter que trois Françaises accompagnent Renard dans la liste des 20 prétendantes : Selma Bacha, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

A quelle heure débute la cérémonie ?

Rendez-vous à 20h30 pour suivre le début de la cérémonie exceptionnelle organisée au Théâtre du Châtelet. Didier Drogba et Sandy Heribert seront à l'animation.

Quel sera le déroulé de la journée ?

Comme par le passé, la journée du 17 octobre sera rythmée par plusieurs temps forts.

Dès 16h30, la révélation du classement du Ballon d'Or 2022 masculine débutera sur le plateau de La Chaîne L'Equipe, lors de l'émission "L'Equipe de Greg". Les classés du 30e au 11e rang seront ainsi dévoilés.

A partir de 19h05, le tapis rouge sera à suivre avec Messaoud Benterki et toute son équipe.

Enfin, à partir de 20h30, la grande cérémonie débutera. Au programme, la révélation des 10 derniers en course pour le Ballon d’Or® masculin jusqu’au 66e lauréat, la lauréate du Ballon d’Or® féminin, le vainqueur du Trophée Kopa (meilleur joueur de moins de 21 ans) mais également les lauréats du Trophée Yachine (meilleur gardien) et du Trophée Gerd Müller (meilleur buteur). Les gagnants du Prix Sócrates et du Trophée du club de l’année seront également connus.

Sur quelle chaîne suivre cet événement ?

La révélation du classement et la cérémonie seront à suivre sur la Chaîne L’Equipe. Mais vous pourrez suivre également en direct l'évolution du classement sur Eurosport.fr, avec notre live ainsi que des débriefs vidéo avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier.

Qui a voté ?

Cette année, France Football a décidé de resserrer le nombre de votants. Dès lors, c'est un jury de 100 journalistes, un par pays membre du Top 100 du classement FIFA, qui a déjà voté pour le grand vainqueur. Chez les femmes, le jury est constitué de 50 membres. Pour le trophée Kopa, ce sont les 32 anciens vainqueurs du Ballon d'Or qui ont voté.

Qui sont les nommés ?

Voici la liste des nommés au Ballon d'Or 2022 chez les hommes :

Trent ALEXANDER-ARNOLD (ANG, Liverpool)

Karim BENZEMA (FRA, Real Madrid)

Joao CANCELO (POR, Manchester City)

CASEMIRO (BRE, Real Madrid)

Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid)

CRISTIANO RONALDO (POR, Juventus puis Manchester United)

Kevin DE BRUYNE (BEL, Manchester City)

Luis DIAZ (COL, FC Porto puis Liverpool)

FABINHO (BRE, Liverpool)

Phil FODEN (ANG, Manchester City)

Erling HAALAND (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City)

Sébastien HALLER (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

Harry KANE (ANG, Tottenham)

Joshua KIMMICH (ALL, Bayern Munich)

Rafael LEAO (POR, AC Milan)

Robert LEWANDOWSKI (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone)

Riyad MAHREZ (ALG, Manchester City)

Mike MAIGNAN (FRA, AC Milan)

Sadio MANÉ (SEN, Liverpool puis Bayern Munich)

Kylian MBAPPÉ (FRA, Paris-SG)

Luka MODRIC (CRO, Real Madrid)

Christopher NKUNKU (FRA, RB Leipzig)

Darwin NUÑEZ (URU, Benfica puis Liverpool)

Antonio RÜDIGER (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

Mohamed SALAH (EGY, Liverpool)

Bernardo SILVA (POR, Manchester City)

SON Heung-min (CDS, Tottenham)

Virgil VAN DIJK (HOL, Liverpool)

VINICIUS JUNIOR (BRE, Real Madrid)

Dusan VLAHOVIC (SER, Fiorentina puis Juventus)

Voici la liste des nommées au Ballon d'Or 2022 chez les femmes :

Selma BACHA (FRA, Lyon)

Aitana BONMATI (ESP, FC Barcelone)

Millie BRIGHT (ANG, Chelsea)

Lucy BRONZE (ANG, Manchester City puis FC Barcelone)

Kadidiatou DIANI (FRA, PSG)

Christiane ENDLER (CHL, Lyon)

Ada HEGERBERG (NOR, Lyon)

Marie-Antoinette KATOTO (FRA, PSG)

Sam KERR (AUS, Chelsea)

Catarina MACARIO (USA, Lyon)

Beth MEAD (ANG, Arsenal)

Vivianne MIEDEMA (HOL, Arsenal)

Alex MORGAN (USA, Pride d'Orlando puis Wave de San Diego)

Lena OBERDORF (ALL, VfL Wolfsburg)

Asisat OSHOALA (NGA, FC Barcelone)

Alexandra POPP (ALL, VfL Wolfsburg)

Alexia PUTELLAS (ESP, FC Barcelone)

Wendie RENARD (FRA, Lyon)

Trinity RODMAN (USA, Spirit de Washington)

Fridolina ROLFÖ (SUE, FC Barcelone)

Voici la liste des nommés pour le trophée Kopa :

Karim ADEYEMI (ALL, RB Salzbourg puis Borussia Dortmund)

Jude BELLINGHAM (ANG, Borussia Dortmund)

Eduardo CAMAVINGA (FRA, Real Madrid)

GAVI (ESP, FC Barcelone)

Ryan GRAVENBERCH (HOL, Ajax puis Bayern Munich)

Josko GVARDIOL (CRO, RB Leipzig)

Nuno MENDES (POR, Sporting Portugal puis Paris-SG)

Jamal MUSIALA (ALL, Bayern Munich)

Bukayo SAKA (ANG, Arsenal)

Florian WIRTZ (ALL, Bayer Leverkusen)

Voici la liste des nommés pour le trophée Yachine :

ALISSON Becker (BRE, Liverpool)

Yassine BOUNOU (MAR, Séville FC)

Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid)

EDERSON (BRE, Manchester City)

Hugo LLORIS (FRA, Tottenham)

Mike MAIGNAN (FRA, AC Milan)

Édouard MENDY (SEN, Chelsea)

Manuel NEUER (ALL, Bayern Munich)

Jan OBLAK (SLN, Atlético de Madrid)

Kevin TRAPP (ALL, Eintracht Francfort)

