Encore quelques heures à attendre. Ce lundi soir, et sauf retournement de situation spectaculaire, la France remportera son premier Ballon d'Or depuis 1998 et Zinédine Zidane. Karim Benzema (Real Madrid) devait ainsi être sacré alors que les femmes la lutte se fait entre Alexia Putellas et Beth Mead. Suivez en direct avec nous toute la cérémonie du Ballon d'Or avec les différents prix (Kopa, Socrates, etc..). Les classements, les réactions, nos analyses, vous ne manquerez rien !

14h55 : Kylian Mbappé devait être présent à la cérémonie ce lundi soir au Théâtre du Châtelet. Auteur d'une saison 2021-2022 exceptionnelle malgré l'élimination précoce du Paris Saint-Germain en Ligue des champion, l'attaquant français ne devrait pas être loin du Top 5.

14h50 : Sacrée en 2021, Alexia Putellas (FC Barcelone) va-t-elle conservé son titre ? L'Espagnole, absente de l'Euro 2022 à cause d'une grave blessure au genou, pourrait doubler. Deuxième meilleure buteuse de Liga, leader aux passes décisives en championnat et en buts en Ligue des champions, Putellas passerait donc devant l'autre favorite, Beth Mead (Arsenal).

Le classement du Ballon d'Or 2022

A venir...

Qui sont les favoris ?

Pour les autres, il faudra se battre pour figurer sur le podium. Thibaut Courtois, Sadio Mané, Vinicius ou Kylian Mbappé devraient cependant être en très bonne place. L'attaquant du PSG sera malgré tout présent lors de la cérémonie selon les dernières indiscrétions

Chez les femmes, la bataille semble bien plus ouverte. Malgré son absence à l'Euro en raison d'une grave blessure, Alexia Putellas a des arguments pour conserver sa couronne acquise l'an passé. Mais le sacre anglais, frappée du sceau de Beth Mead, pourrait peser lourd. A moins que la nouvelle Ligue des champions remportée par l'OL permette à Wendy Renard d'être sacrée ? A noter que trois Françaises accompagnent Renard dans la liste des 20 prétendantes : Selma Bacha, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

Qui sont les nommés ?

Voici la liste des nommés au Ballon d'Or 2022 chez les hommes :

Trent ALEXANDER-ARNOLD (ANG, Liverpool)

Karim BENZEMA (FRA, Real Madrid)

Joao CANCELO (POR, Manchester City)

CASEMIRO (BRE, Real Madrid)

Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid)

CRISTIANO RONALDO (POR, Juventus puis Manchester United)

Kevin DE BRUYNE (BEL, Manchester City)

Luis DIAZ (COL, FC Porto puis Liverpool)

FABINHO (BRE, Liverpool)

Phil FODEN (ANG, Manchester City)

Erling HAALAND (NOR, Borussia Dortmund puis Manchester City)

Sébastien HALLER (CIV, Ajax puis Borussia Dortmund)

Harry KANE (ANG, Tottenham)

Joshua KIMMICH (ALL, Bayern Munich)

Rafael LEAO (POR, AC Milan)

Robert LEWANDOWSKI (POL, Bayern Munich puis FC Barcelone)

Riyad MAHREZ (ALG, Manchester City)

Mike MAIGNAN (FRA, AC Milan)

Sadio MANÉ (SEN, Liverpool puis Bayern Munich)

Kylian MBAPPÉ (FRA, Paris-SG)

Luka MODRIC (CRO, Real Madrid)

Christopher NKUNKU (FRA, RB Leipzig)

Darwin NUÑEZ (URU, Benfica puis Liverpool)

Antonio RÜDIGER (ALL, Chelsea puis Real Madrid)

Mohamed SALAH (EGY, Liverpool)

Bernardo SILVA (POR, Manchester City)

SON Heung-min (CDS, Tottenham)

Virgil VAN DIJK (HOL, Liverpool)

VINICIUS JUNIOR (BRE, Real Madrid)

Dusan VLAHOVIC (SER, Fiorentina puis Juventus)

Voici la liste des nommées au Ballon d'Or 2022 chez les femmes :

Selma BACHA (FRA, Lyon)

Aitana BONMATI (ESP, FC Barcelone)

Millie BRIGHT (ANG, Chelsea)

Lucy BRONZE (ANG, Manchester City puis FC Barcelone)

Kadidiatou DIANI (FRA, PSG)

Christiane ENDLER (CHL, Lyon)

Ada HEGERBERG (NOR, Lyon)

Marie-Antoinette KATOTO (FRA, PSG)

Sam KERR (AUS, Chelsea)

Catarina MACARIO (USA, Lyon)

Beth MEAD (ANG, Arsenal)

Vivianne MIEDEMA (HOL, Arsenal)

Alex MORGAN (USA, Pride d'Orlando puis Wave de San Diego)

Lena OBERDORF (ALL, VfL Wolfsburg)

Asisat OSHOALA (NGA, FC Barcelone)

Alexandra POPP (ALL, VfL Wolfsburg)

Alexia PUTELLAS (ESP, FC Barcelone)

Wendie RENARD (FRA, Lyon)

Trinity RODMAN (USA, Spirit de Washington)

Fridolina ROLFÖ (SUE, FC Barcelone)

Voici la liste des nommés pour le trophée Kopa :

Karim ADEYEMI (ALL, RB Salzbourg puis Borussia Dortmund)

Jude BELLINGHAM (ANG, Borussia Dortmund)

Eduardo CAMAVINGA (FRA, Real Madrid)

GAVI (ESP, FC Barcelone)

Ryan GRAVENBERCH (HOL, Ajax puis Bayern Munich)

Josko GVARDIOL (CRO, RB Leipzig)

Nuno MENDES (POR, Sporting Portugal puis Paris-SG)

Jamal MUSIALA (ALL, Bayern Munich)

Bukayo SAKA (ANG, Arsenal)

Florian WIRTZ (ALL, Bayer Leverkusen)

Voici la liste des nommés pour le trophée Yachine :

ALISSON Becker (BRE, Liverpool)

Yassine BOUNOU (MAR, Séville FC)

Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid)

EDERSON (BRE, Manchester City)

Hugo LLORIS (FRA, Tottenham)

Mike MAIGNAN (FRA, AC Milan)

Édouard MENDY (SEN, Chelsea)

Manuel NEUER (ALL, Bayern Munich)

Jan OBLAK (SLN, Atlético de Madrid)

Kevin TRAPP (ALL, Eintracht Francfort)

