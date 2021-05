Nantes prend une sérieuse option pour le maintien en Ligue 1. Dominateurs et victorieux au Stadium face à Toulouse (2-1) ce jeudi lors du match aller des barrages, les Nantais ont su imposer un niveau de jeu digne de l'élite. Avec deux buts inscrits à l'extérieur signés Ludovic Blas (10e) et Randal Kolo Muani (22e), Nantes est dans une situation idéale avant le retour dimanche à la Beaujoire. Etouffé par l'engagement des Canaris et peu dangereux à l'exception du but de Deiver machado (18ème), le TFC devra gagner par deux buts d'écart s'il veut monter en Ligue 1.

