"J'étais super contente de retrouver l'équipe de France, de retrouver tout le monde. Est-ce que c'était compliqué ? Non. L'objectif, c'est la qualification de demain (vendredi). Avec les joueuses ça se passe très bien, a déclaré Amandine Henry jeudi en conférence de presse. C'est toujours bien d'échanger, c'est toujours positif pour mieux avancer. L'objectif n'a jamais été perdu de vue. On avait l'intention de toutes se réunir pour se regarder entre quatre yeux, on est vraiment ensemble pour aller chercher la qualification. L'unité de groupe a toujours été présente, on est des professionnelles, on n'a qu'une chose en tête, la gagne."