Malcom ne s'en cache pas, il "rêve de jouer au Bayern Munich"

Malcom l'avait déjà dit le 15 février dernier dans la presse brésilienne, il l'a répété ce mercredi au micro de la version allemande de Sky : il compte quitter Bordeaux cet été et rejoindre "un top club européen". La question est désormais savoir où va atterrir le Brésilien de 21 ans et combien les Girondins vont récupérer dans la transaction.

Ces derniers jours, plusieurs médias allemands ont fait état de contacts très avancés entre l'entourage du joueur et le Bayern Munich, qui doit décider en avril du sort de Franck Ribéry et Arjen Robben, tous les deux en fin de contrat en juin.

" Le Bayern ? Une très bonne option "

"Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde. Ce serait un rêve d'y évoluer un jour, a glissé Malcom à la version allemande de Sky. Tout le monde connaît ce club et je suis très heureux qu'ils pensent à moi."

Confiant aussi être impressionné "par la discipline allemande", Malcom s'y voit déjà : "Je vais continuer à travailler dur pour que, qui sait, un transfert au Bayern devienne bientôt une réalité. Est-ce que c'est ma première option ? C'est une très bonne option ! Un club incroyable (...) Je sais aussi que les Allemands s'entendent bien avec les Brésiliens. Je suis sûr que je serai très bien reçu à Munich."

Interrogé sur le sujet vendredi dernier en conférence de presse, Jupp Heynckes avait toutefois quelque peu refroidi l'ambiance : "Je ne l'ai jamais vu jouer, difficile donc d'avoir un avis. Mais je ne pense pas que le club s'y intéresse. Il est toujours mis sur le marché par ses agents, mais pour le moment personne ne l'a signé". Deux semaines plus tôt, dans les colonnes de Sport Bild, l'entraîneur bavarois avait pourtant déclaré que Malcom faisait "probablement partie" des pistes étudiées par sa cellule de recrutement.

Les hautes ambitions de Malcom

Au-delà de ce jeu de communication, le marché de Malcom ne se limite de toute façon pas qu'à la Bavière. L'hiver dernier, Arsenal et Tottenham ont notamment été associés au Brésilien, qui prend des cours d'anglais : "J'apprends l'anglais car c'est la langue la plus parlée au monde. Où que vous soyez, vous pourrez toujours vous débrouiller si vous parlez anglais, a confié Malcom, avant de concéder. Oui, la Premier League est aussi une possibilité très intéressante."

Le Bayern ou l'Angleterre ? Malcom est donc ouvert à tout mais assure ne pas avoir encore tranché : "Je veux d'abord bien finir la saison. On décidera ensuite avec mon agent et ma famille". Son départ de Bordeaux est en tout cas déjà acté dans sa tête, lui qui confiait d'ailleurs le mois dernier à UOL Esporte disposer d'un bon de sortie : "Je pense que c'est le moment. J'ai fait du bon travail ici et Bordeaux est très reconnaissant. Je le suis aussi, mais j'ai besoin d'un nouveau challenge, j'ai besoin de me fixer de nouveaux objectifs."

De nouveaux objectifs très élevés à l'écouter : "Je veux jouer pour un top club européen, gagner la Ligue des champions et porter le maillot de la Seleção" a lancé l'ancien de Corinthians, qui rêve aussi de suivre les traces de son compatriote Neymar : "J'aimerais atteindre son niveau, ou au moins m'en rapprocher. Neymar est dans son propre championnat. Mais qui sait, peut-être qu'un jour je serai autorisé à jouer avec lui". C'est tout le mal qu'on lui souhaite.