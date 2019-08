Matthaüs : "Les Anglais et les Espagnols ont maintenant les meilleurs championnats du monde"

Dans un entretien exclusif avec l'AFP, la légende du foot allemand et du Bayern Munich, aujourd'hui consultant vedette des médias, pronostique une nouvelle victoire du Bayern cette saison en championnat, et confie qu'il attend beaucoup du quatuor français Coman-Tolisso-Pavard-Hernandez.

La Bundesliga a-t-elle perdu le contact avec l'Angleterre et l'Espagne ?

Lothar Matthaüs : Les résultats ne sont plus si bons qu'autrefois. D'autres pays nous ont rattrapés, voire dépassés. Je crois que les Anglais et les Espagnols ont maintenant les meilleurs championnats du monde, nous devons l'accepter. Cette saison, le Bayern est bien armé pour la Ligue des champions, Dortmund, Leipzig et Leverkusen aussi d'ailleurs. Mais si une équipe allemande doit gagner la Ligue des champions, ce sera le Bayern.

On dit que la Bundesliga est devenue moins attractive...

L.M. : Sur le plan national, la Bundesliga est un produit très attractif. Nous avons de beaux stades, toujours pleins, et pas seulement en première division, mais également en deuxième. L'intérêt du public est très grand, les gens vont au stade en famille parce qu'ils sont en sécurité. Côté joueurs : avec Lewandowski, nous avons probablement le meilleur numéro 9 du monde. Avec James nous avions le meilleur Colombien, avec Vidal le meilleur Chilien, et nous avons toujours Jadon Sancho, un des plus grands espoirs anglais. Oui, nous n'avons ni Ronaldo ni Messi, les très grandes stars ne sont pas là, mais nous avons maintenant trois champions du monde au Bayern, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez.

Jadon Sancho Getty Images

" Kovac peut initier une ère à la Hitzfeld, Lattek ou Heynckes "

Ces trois Français, et Kingsley Coman, peuvent-ils devenir des légendes du Bayern comme leurs compatriotes Lizarazu ou Ribéry ?

L.M. : Je crois beaucoup en Coman, s'il est épargné par les blessures. Tolisso a longtemps été blessé et c'est pour nous encore un peu un inconnu, parce qu'il n'a pas pu donner le meilleur de lui-même comme il l'avait fait à Lyon. Pavard a fait une très bonne saison il y a deux ans avec Stuttgart. Après le Mondial, il n'a plus joué aussi bien, non pas à cause de son titre, mais parce que Stuttgart a fait une mauvaise saison. Il n'est certainement pas encore un joueur leader, mais c'est un bon joueur, il a tout pour réussir. Il ne se fait pas remarquer mais c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. De Hernandez ont attend naturellement qu'il stabilise la défense, de par son expérience à l'Atlético, son titre Mondial, de par aussi sa vitesse et sa solidité.

L'entraîneur du Bayern Niko Kovac a beaucoup été critiqué. Est-il l'homme de la situation ?

L.M. : Je crois même que Kovac peut initier une ère à la Ottmar Hitzfeld, Udo Latteck ou Jupp Heynckes (notamment vainqueurs de la Ligue des champions, ndlr). Il a décroché le doublé pour sa première saison dans des conditions difficiles. Il avait l'an dernier de très grands joueurs, mais pour certains en fin de carrière, dont les performances n'étaient pas suffisantes pour ce qu'il attendait : Robben, Ribéry, mais aussi Boateng et Hummels, qui n'ont pas été bons en début de saison, mais qui avaient tout de même des ambitions. Et comme ces joueurs avaient l'oreille des patrons du club, Niko Kovac s'est souvent retrouvé isolé. Je crois qu'avec les jeunes cette saison, Niko va trouver le potentiel, la qualité et la mentalité dont il a besoin pour développer son football.

Le Bayern vient d'être champion sept fois consécutivement. A quand l'alternance ?

L.M. : Je serai étonné si une autre équipe remportait le 'Schale' (trophée du champion, ndlr) cette saison encore. Dortmund a fait un bon mercato, ils ont investi beaucoup d'argent, ils ont acquis de la qualité, mais à mon sens, ils n'ont pas la qualité individuelle du Bayern.