Ribéry décisif contre Leipzig, le Bayern grappille trois points sur Dortmund

La pelouse du Bayern Munich ne réussit décidément pas au RB Leipzig. Depuis son accession à la première division allemande en 2016, le club de la boisson qui donne des ailes n'a toujours pas récolté le moindre point à l'Allianz Arena. Et ce mercredi, c'est une défaite frustrante qu'a concédé l'équipe de Ralf Rangnick (1-0), sur un but de Franck Ribéry au terme d'un match cadenassé mais intense. Le Bayern, toujours troisième, réalise une belle opération et revient à six points de Dortmund.

Les Bavarois, sur une pente ascendante depuis leur revers face au BVB début novembre, ont eu le plus d'occasions dans ce match, mais on a longtemps eu du mal à imaginer comment ils pourraient déjouer les plans des visiteurs. Le Bayern a joué avec trop peu de précision en première période, ses ailiers, et surtout Kingsley Coman, ne parvenant pas à faire de différences.

En face Leipzig a laissé peu d'espaces à son adversaire, guettant le moindre contre, et a développé un jeu collectif mieux huilé, même si Bruma a gâché les quelques bons ballons des joueurs de Ralf Rangnick (22e, 31e). Au final, chaque équipe aura touché les montants adverses sans faire mouche. Robert Lewandowski a vu sa frappe détournée par Peter Gulacsi longer la ligne après avoir touché le poteau (24e), et Dayot Upamecano a vu son puissant coup de tête sur corner heurter la barre de Neuer (36e).

Ribéry, joker très précieux

Mais si le pressing très haut des visiteurs a longtemps fait déjouer le sextuple champion d'Allemagne en titre, les locaux ont poussé en fin de match, se rapprochant à chaque fois un peu plus de la cible (65e, 73e, 77e, 79e). Entré à la place de Serge Gnabry, blessé, à la 28e minute, Ribéry a inscrit un but plein de sang-froid (1-0, 83e). Son deuxième de la saison en championnat, qui permet au Bayern de revenir à hauteur du Borussia Mönchengladbach à la deuxième place avec 33 points, et à six longueurs de Dortmund, tombé la veille contre Düsseldorf pour la première fois de la saison (1-2).

Profitant du nul de Mayence contre Francfort (2-2) dans le même temps, Leipzig conserve sa 4e place, bien loin des ennuis de Schalke 04, qui a de nouveau perdu, cette fois face au Bayer Leverkusen (1-2), et est toujours 14e à un point de la place de barragiste. La dernière journée de Bundesliga en 2018 promet d'être palpitante, avec un duel entre les deux Borussia, alors qu'un déplacement périlleux attend le Bayern à Francfort.