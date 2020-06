100 buts, Lewandowski sur un nuage, phase retour record : le Bayern a encore écrasé la Bundesliga

BUNDESLIGA - Irrésistible à partir du mois de décembre, le Bayern Munich a mis de côté un début de saison poussif pour aller décrocher un 30e titre de champion d'Allemagne sans véritable opposition. Portés par Robert Lewandowski et Thomas Müller, meilleur buteur et passeur de la saison, l'ogre bavarois a évidemment mis les formes au niveau comptable.

Et de 4 qui font 100

Un Bayern Munich centenaire. Le dernier carton face à Wolfsburg (0-4), lors de la 34e et dernière journée, a donné au titre de l'ogre bavarois une portée encore plus symbolique. Le dernier but, inscrit par Thomas Müller, a permis en effet aux hommes de Hansi Flick d’atteindre la barre des 100 réalisations sur une saison. Le Bayern version 2019/2020 échoue à une seule unité du record établi par celui de 1971/1972, mené par les historiques Gerd Müller (auteur de 40 buts lors de cet exercice) et Franz Beckenbauer.

Bundesliga La belle semaine du Bayern se poursuit 21/09/2019 À 15:20

Les Bavarois ont réalisé tout de même une performance offensive inédite en 48 ans, devançant au passage l'impressionnante équipe de Jupp Heynckes qui cumulait 98 buts en championnat lors de la saison 2012/2013 - celle du triplé Bundesliga-Coupe d'Allemagne-Ligue des champions - la référence absolue au niveau moderne pour le Bayern. Quand on pense que le club a limogé son entraîneur, Niko Kovac, au début du mois de novembre... Le FC Bayern n'est décidément pas un club comme les autres.

Lewandowski, plus fort que jamais

À 31 ans, Robert Lewandowski est sans doute à l'apogée de sa carrière. Le Polonais vient de boucler une saison hallucinante au point de vue statistique, avec 34 buts en 31 matches joués en championnat. C'est un record pour un joueur étranger en Allemagne.

Élu meilleur joueur de la saison de Bundesliga, l'ancien de Dortmund reste loin du total de Gerd Müller, qui culmine à 40 buts. Mais il bat tout de même son record personnel, établi en 2015/2016 et égalé la saison ayant suivi, fixé à 30 buts. Lewandowski en est à 49 réalisations, toutes compétitions confondues cette saison. Et le Bayern doit encore disputer la finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen, et son 8e de finale retour de C1 contre Chelsea au mois d'août, puis une éventuelle phase finale à Lisbonne. L'été promet beaucoup.

Robert Lewandowski (Bayern Munich) avec le trophée de meilleur buteur de Bundesliga Crédit: Getty Images

Une phase retour record

La machine à broyer. Une nouvelle fois obligé de compenser une première partie de saison plus poussive, le Bayern Munich a passé la surmutiplié depuis le mois de décembre où il a un temps occupé la 7e place, avant de passer l'hiver sur le podium (3e). Relancés par l'arrivée d'Hansi Flick au poste de technicien début novembre, les Bavarois ont signé une phase retour qui a frôlé la perfection : 16 victoires pour 1 petit match nul. Concédé sur la pelouse du RB Leizpig le 9 février (0-0), une semaine après sa prise de pouvoir, ce nul apparaît comme une toute petite épine aujourd'hui.

Le Bayern de Flick a là-aussi mis la barre aussi haut que le Bayern référence de 2012/2013, auteur de la même performance sur la phase retour (16 victoires, pour 1 nul contre le Borussia Dortmund). Au niveau du bilan global, celui-ci reste devant avec ses 91 points (record absolu dans l'histoire de la Bundesliga) contre 82 pour la version 2020.

Müller, le retour de flammes

Qui mieux que Thomas Müller pour incarner la seconde partie en boulet de canon du Bayern Munich ? A côté de ses crampons pendant les ères Carlos Ancelotti et Niko Kovac malgré des chiffres corrects, et très loin de son niveau d'antan, l'attaquant du Bayern est redevenu celui qu'il était en participant très activement à la conquête de ce 30e titre en Bundesliga.

Auteur de 21 passes décisives, Müller a été sacré meilleur passeur de la saison 2019/2020 en brisant le record de passes que détenait Kevin de Bruyne, auteur de 20 offrandes avec Wolfsburg lors de la saison 2014/2015. Buteur et passeur lors la balade munichoise chez les Loups, l'homme aux 351 matches professionnels avec le FCB a bouclé avec la manière un exercice réussi sur tous les plans et surtout régulier. Ses 21 passes ont d'ailleurs été bien réparties sur les 33 journées disputées : 11 en première partie de saison et 10 lors de la phase retour. Il a devancé son sauphin, Jadon Sancho (Borussia Dortmund), de cinq unités.

Mieux encore, il a battu son propre record personnel en la matière qui était de 16 passes lors de l'exercice 2017/2018. Müller, c'est l'art de la passe. Malgré sa baisse de niveau général, il s'est maintenu dix fois sur onze au-dessus des dix passes en championnat sur une saison complète. La seule exception, c'est 2015/2016 (7 passes).

Thomas Müller lors de Wolfsburg-Bayern Munich / Bundesliga Crédit: Getty Images

Buli : le Bayern est tout seul sur sa planète

Le Bayern a remporté son 30e titre de champion d'Allemagne lors de cette saison 2019/2020. Surtout, il a une nouvelle fois de plus accentué son hégémonie sur la Bundesliga en décrochant un huitième sacre de rang, record absolu et en cours. Depuis la saison 2012/2013, le FCB est tout seul sur le plan national et ses rivaux, historiques ou récents (RB Leipzig cette saison) ont tous vécu des saisons montagnes russes. Au palmarès, le voilà avec 21 titres d'avance sur Nuremberg, deuxième club le plus titré (9 sacres entre 1920 et 1968) et 22 sur le Borussia Dortmund (8 sacres entre 1956 et 2012), le dernier club autre que le Bayern à avoir décroché le titre (2010/2011 et 2011/2012). Que la période 2006/2012 et ses deux titres (2008 et 2010) semble loin pour le Bayern. "Rekordmeister", plus que jamais.

Alexandre COIQUIL avec Louis PILLOT

Bundesliga Müller met en garde le Borussia Dortmund 19/03/2019 À 11:17