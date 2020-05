BUNDESLIGA - Une nouvelle fois buteur avec le Bayern Munich samedi, Benjamin Pavard a signé une belle prestation avant de sortir à l’heure de jeu. Dans la lignée de sa saison, il enchaîne les très bonnes performances sous la tunique bavaroise depuis la reprise de la Bundesliga. Suffisant pour mettre fin aux débats et aux doutes relatifs à son niveau de jeu ?

Il y a des joueurs qui, en dépit de ce qu’ils ont réussi ou accompli, ne parviennent pas à faire l’unanimité. Benjamin Pavard, pourtant titulaire au Bayern Munich et avec l’Equipe de France, en fait partie. Le défenseur, dont la carrière a décollé après le mondial 2018 et sa demi-volée devenue iconique face à l’Argentine (4-3), est l’objet de nombreux débats entre certains observateurs du football en France.

Une saison remarquable

Les critiques, lui, il n’y prête pas attention. "Je ne lis pas la presse. Je n’ai rien contre les critiques constructives (…) Même les meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, sont critiqués, je ne vois pas pourquoi j’y échapperais… ", assurait-il dans l’émission "Team Duga" sur RMC il y a quelques jours. Avant de se montrer confiant et conscient de sa bonne forme du moment : "Ceux qui regardent mes matchs savent que je suis performant.".

Et sur ce point, il est difficile de le contredire. Pavard ne cesse de monter en puissance sous la tunique bavaroise, et est indiscutable aux yeux de son entraîneur Hans-Dieter Flick. Cette saison, le défenseur de 24 ans a disputé 38 rencontres avec le Bayern Munich, toutes compétitions confondues. Il en a profité pour inscrire quatre buts et délivrer cinq passes décisives.

Son coach, Pavard semble particulièrement l’apprécier. "Nous avons une très bonne relation. Flick, c'est un entraîneur très proche de ses joueurs" expliquait-il auprès du média allemand Sport 1 il y a quelques semaines. En poste depuis le mois de novembre 2019 après le licenciement de Niko Kovac, Hans-Dieter Flick a toujours compté sur le Français et apprécié sa polyvalence. "Je pense que c'est très important et utile pour un entraîneur que je puisse jouer dans les quatre positions en défense" a d'ailleurs reconnu l'intéressé au micro de Sport 1.

Des progrès sur le plan offensif et défensif

Tout ce temps de jeu obtenu a permis à l’ancien Lillois de parfaire ses qualités. Et de corriger certains de ses défauts. Parfois pointé du doigt pour ses errements défensifs, Pavard a développé une certaine solidité sur son côté droit cette saison. Il dispose également d’un volume de jeu qui correspond parfaitement aux attentes de son entraîneur et colle à l’ADN de jeu du Bayern. Le Tricolore a aussi amélioré d’autres aspects de son jeu défensif : l’anticipation et le placement.

Les débats sur Pavard se concentraient également sur son apport offensif. Et là-dessus aussi, le défenseur semble avoir fait des progrès. Depuis la reprise, il a démontré une certaine qualité dans son jeu de tête, en ayant inscrit deux buts sur corner. Samedi, face à Düsseldorf, il s’est distingué en étant à l’origine du premier but grâce à son sens du placement et sa spontanéité.

En Allemagne, peu de doutes subsistent quant aux qualités de Benjamin Pavard. Sa très bonne saison avec le Bayern pourrait enfin mettre un terme aux divers débats sur son niveau de jeu. A seulement 24 ans, il doit confirmer dans la durée avec le Bayern et s’inspirer de ses prestations en Bundesliga lorsqu’il joue avec les Bleus. Et à ce moment-là, le débat sera sans doute définitivement clos.

