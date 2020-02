Bundesliga

Les Bavarois sont passés tout près d'une très mauvaise opération sur leur pelouse, vendredi, face à la lanterne rouge Paderborn. Les hommes d'Hans-Dieter Flick ont multpilié les occasions mais n'ont jamais réussi à se mettre à l'abris face à un adversaire opportuniste et réaliste devant le but. C'est finalement Robert Lewandowski qui a donné la victoire aux siens dans les dernières minutes (3-2).

Lewandowski en sauveur, Tolisso passeur décisif

A la 25e minute, le Bayern a pris les devants grâce à un but de Serge Gnabry sur une passe décisive de Corentin Tolisso. Mais, juste avant la mi-temps, Strohdiek a profité d'une grosse erreur de Neuer à l'entrée de sa surface pour marquer dans le but vide et permettre à Paderborn de recoller au score.

Au retour des vestiaires, le Bayern a peiné à repasser devant et a cru avoir fait le plus dur quand Lewandowski a donné l'avantage aux siens sur un service de Gnabry (70e). Mais Paderborn n'a pas lâché pas et a égalisé de nouveau cinq minutes plus tard par l'intermédiaire de Michel. Finalement, c'est encore Lewandowski qui a assuré la victoire au Bayern à quelques minutes de la fin du temps réglementaire (88e). Le Bayern conserve quatre points d'avance sur son dauphin Leipzig.