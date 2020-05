BUNDESLIGA - Un doublé pour Marcus Thuram, deux passes décisives et un but pour Alassane Pléa : les Français de Mönchengladbach ont encore brillé lors de la victoire du Borussia face à l'Union Berlin (4-1), ce dimanche. Ils ont ainsi permis à leur club de remonter provisoirement sur le podium, en attendant le match de Leipzig, ce lundi.

La Ligue 1 ne reprendra pas, mais ses ex-pensionnaires vont bien, merci pour eux. Après deux matches sans le moindre succès, Gladbach s'est remis dans le droit chemin ce dimanche après-midi, grâce notamment à la paire française Marcus Thuram et Alassane Pléa. Cette victoire obtenue à domicile face à l'Union Berlin (4-1) permet aux joueurs de Marco Rose de grimper provisoirement sur le podium.

Déjà un double double pour Pléa

Les deux joueurs français ont livré un véritable récital au Borussia Park. Finalement, il n'y a que sur l'ouverture du score de Neuhaus, au terme d'un rush en solitaire conclu du gauche (17e, 1-0) qu'on ne trouve l'empreinte ni de l'un ni de l'autre. Dans la foulée en revanche, Alassane Pléa s'est mis au service de son compatriote pour lui offrir par deux fois le but du break. D'abord par un centre millimétré que Thuram a repris d'une tête puissante (41e, 2-0) puis par un service dans les pieds devant les six mètres que n'avait plus qu'à conclure l'ancien Guingampais (59e, 3-1).

Le buteur français a célébré son premier but en posant un genou au sol, en hommage à George Floyd, décédé de ses blessures après une arrestation aux Etats-Unis. De son côté, après avoir passé la barre des dix passes décisives, Alassane Pléa en a lui profité pour soigner ses statistiques et inscrire son 10e but de la saison en championnat. Seul au point de penalty, l'ancien Niçois a repris d'une volée bloquée du gauche (4-1, 81e) un centre distillé par Ramy Bensebaini, pour offrir un avantage définitif au Borussia.

Marcus Thuram rend hommage à George Floyd lors de la rencontre opposant le Borussia Mönchengladbach à l'Union Berlin, le 31 mai 2020 Crédits Getty Images

L'Union Berlin, qui s'était imposé à l'aller (2-0), a manqué de consistance pour reproduire sa performance. Pourtant, son meilleur buteur Sebastian Andersson est parvenu à relancer les siens une fois (50e, 2-1) en inscrivant sa 12e réalisation de la saison, d'une tête imparable. Mais le promu a systématiquement été dans la réaction, plutôt que dans la prise d'initiative. Au delà du seul but inscrit, l'Union Berlin a eu deux opportunités coup sur coup dans chaque mi-temps. Mais Andersson (28e) et Freidrich (29e) ont tous les deux raté l'égalisation, alors que Mees (76e) et Malli (78e), sur des frappes lointaines, ne sont pas parvenus à réduire le score.

Première en pro pour Doucouré

Enfin, puisque c'était la journée des Français au Borussia Park, la fin de match a offert la plus belle émotion du match. Malgré l'absence du public, toutes les personnes présentes au stade se sont levés et ont chaleureusement applaudi l'entrée en jeu de Mamadou Doucouré (90e). Arrivé au club en 2016, il y a quatre ans, le Français, embêté par de grosses blessures, a disputé ses premières minutes avec l'équipe professionnelle ce dimanche. De quoi rendre heureux son pote Marcus Thuram, qui l'a célébré durant tout l'après-match.

