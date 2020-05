Manuel Neuer, Thomas Müller et Joshua Kimmich, trois joueurs essentiels du Bayern Munich

BUNDESLIGA - Les joueurs du Bayern Munich ont de nouveau renoncé à une partie de leur salaire jusqu'à la fin de la saison. Herbert Hainer, le président du FCB, s'est félicité samedi de leur décision dans le quotidien Bild.

La reprise n'empêche pas les joueurs du Bayern Munich de rester sensible à la crise sanitaire et ses conséquences sur leur club. Herbert Hainer a ainsi annoncé samedi dans les colonnes de Bild qu'ils avaient consenti un nouvel effort dans ce sens en acceptant une nouvelle baisse de leur salaire. "Il est très satisfaisant de constater que notre équipe comprend pleinement la situation, et renonce de nouveau à une part de salaire jusqu'à la fin de la saison", déclare Hainer, le successeur de Uli Hoeness dans le fauteuil de président.

En avril, le capitaine Manuel Neuer et ses coéquipiers, les stars du football les mieux payées d'Allemagne, avaient déjà renoncé à 20% de leur revenu mensuel. Le boss du Bayern n'a pas précisé le pourcentage auquel ils ont renoncé cette fois. Il n'a pas non plus indiqué précisément ce qu'il entendait par "fin de saison".

Si tout fonctionne selon les plans de la Ligue allemande, et qu'aucune équipe n'est massivement contaminée par le coronavirus, la saison de Bundesliga se terminera le 27 juin. Le Bayern, qualifié pour les demi-finales de la coupe d'Allemagne, devrait toutefois jouer une éventuelle finale le 4 juillet. En Ligue des champions, les Bavarois doivent encore jouer le match de retour de 8e de finale contre Chelsea, après leur victoire 3-0 en Angleterre à l'aller. L'UEFA n'a pas encore validé de calendrier, mais il est question de reprendre et de terminer la compétition en août.

