BUNDESLIGA - Alors que Timo Werner est annoncé très proche de Chelsea pour la saison à venir, le RB Leipzig a démenti quelconque accord avec le club londonien, affirmant notamment que les deux équipes n'avaient encore eu "aucun échange". Selon les échos en Angleterre et en Allemagne, le jeune attaquant devrait rejoindre les Blues, qui s'acquitteront de sa clause libératoire.

Les dirigeants du RB Leipzig ont affirmé samedi que leur buteur international Timo Werner ne les avait pas informé d'un possible départ pour Chelsea, et que rien n'avait été négocié pour l'instant avec le club anglais, contrairement à ce qu'ont affirmé des médias anglais et allemands cette semaine.

"Il nous a signalé il y a quelques semaines qu'il s'occupait d'un transfert. Mais jusqu'à maintenant rien n'est fait", a répondu le patron du RB Oliver Mintzlaff à une question sur les rumeurs de départ du joueur. Avant Chelsea, la presse avait spéculé sur un départ pour Liverpool de l'attaquant de 24 ans.

Premier League Kanté assigné en justice : son ex-agent d'image lui réclame 3,8 millions d'euros 30/05/2020 À 08:00

"Il y a cette clause de sortie (estimée à 60 millions d'euros ndlr), que nous avons incluse dans le contrat pour lui donner la possibilité de franchir un nouveau pas", a ajouté Mintzlaff, "maintenant c'est lui qui tient le volant, plus nous. A ce jour il n'a pas activé la clause, et aucun club ne nous a envoyé de proposition de transfert". Leipzig, assure encore le dirigeant, n'a eu pour l'instant "aucun échange" avec Chelsea.

Play Icon WATCH Drogba, Hazard, Werner : Chelsea et sa stratégie payante de l'entre-deux 00:09:03

31 buts cette saison

L'entraîneur des "Taureaux Rouges" Julian Nagelsmann a également affirmé ne rien savoir: "Il ne m'a rien dit, mais il n'est pas non plus obligé de le faire", a-t-il dit sur Sky, "je crois que rien n'est encore fait".

Werner, international allemand, a déjà marqué 31 buts pour Leipzig cette saison, toutes compétitions confondues, dont 25 en 29 matches de Bundesliga. Le RB, actuel troisième de la Bundesliga, est aussi qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, et serait fortement affaibli en août pour la reprise de la compétition si son meilleur buteur était parti.

Play Icon WATCH Werner perturbé par la rumeur Chelsea ? "Cela n'a rien à voir avec la hype autour de lui" 00:00:40

Play Icon

Football Un onze de guerriers à son image : notre équipe-type de Mourinho détonne autant que lui 22/05/2020 À 18:45