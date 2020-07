BUNDESLIGA - Alors que sa première saison au Bayern Munich a été tronquée par des blessures et un statut de remplaçant à la fin du championnat, Lucas Hernandez a vu son nom cité du côté du PSG pour le mercato estival. Mais les dirigeants bavarois ne comptent pas se séparer du champion du monde cet été comme l'a martelé mercredi Hasan Salihamidzic.

Le Bayern Munich persiste et signe : il ne compte toujours pas se séparer de Lucas Hernandez cet été. Après avoir confié être "convaincu de ses forces et croire pleinement en lui", fin juin dans un entretien accordé à Bild, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club bavarois, a martelé mercredi, chez nos confrères allemands de Kicker , que le champion d'Allemagne comptait bien sur le champion du monde 2018 à l'avenir.

"Nous ne l'avons pas encore vu en pleine forme. Lucas a connu un début de saison difficile avec ses blessures, ce qui ne l'a pas satisfait. Il est toujours associé à son transfert record mais je suis sûr que Lucas apportera ses qualités. Il sera précieux pour l'équipe. J'ai pleinement confiance en lui. C'est un bon garçon, droit, avec une mentalité de gagneur", a indiqué Hasan Salihamidzic à propos du Français qui a coûté 80 millions d'euros lors de la dernière intersaison du Bayern Munich.

Lorsque son retour sur les terrains a sonné début mars, la pandémie de coronavirus est passée par là et entraîné l'interruption des compétitions. Mais à la reprise du championnat allemand mi-mai, Lucas Hernandez a été bloqué en charnière centrale par le duo David Alaba-Jérôme Boateng et Alphonso Davies sur le flanc gauche. Selon La Cadena Ser, le PSG compte profiter de la situation pour attirer l'un des meilleurs joueurs du onze champion du monde en 2018. Mais le club de la capitale devra faire face à un obstacle de taille : l'envie du Bayern Munich de conserver le joueur le plus cher de son histoire.

