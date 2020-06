Transferts

LIGUE 1 – Le Bayern met la pression. Pour la première fois, le club de Munich a publiquement commenté la rumeur d'un transfert de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. Et fait savoir qu'il ne comptait pas se séparer du défenseur.

Il fallait s'y attendre : le Bayern Munich ne fera pas de cadeau au Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, le club de la capitale s'est intéressé de près à Lucas Hernandez, acheté à prix d'or par le champion d'Allemagne la saison dernière. Mais samedi, après le succès du club bavarois (3-1) face à Fribourg, Hasan Salihamidzic a fait savoir qu'il ne souhaitait pas se séparer de l'international français : "Nous sommes convaincus de ses forces et croyons pleinement en lui, a assuré le directeur sportif du club dans des propos rapportés par Bild. Je suis persuadé qu'il va beaucoup apporter à l'équipe."

Pas un mot sur Kouassi

Une manière polie d'annoncer au PSG que le Bayern ne lâchera pas de lest dans ce dossier. Les deux clubs sont politiquement opposés et, même si Hernandez a perdu son statut de titulaire après des blessures à répétition et l'éclosion d'Alphonso Davies, la direction munichoise ne devrait pas céder son joueur sans récupérer la somme investie la saison dernière, à savoir 80 millions d'euros. Cette semaine, RMC révélait que des négociations avaient été entamées entre les deux clubs. Par ailleurs, Salihamidzic a refusé de s'étendre sur le cas de Tanguy Kouassi, qui s'apprêterait à quitter Paris pour la Bavière.

