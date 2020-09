Un carton mémorable pour lancer sa saison. Vingt-six jours après son sacre européen face au PSG (1-0), le Bayern a offert un véritable récital, ce vendredi soir, face à Schalke (8-0), lors du match d’ouverture de la 58ème saison de la Bundesliga. L’équipe d’Hans-Dieter Flick est apparue irrésistible, grâce à une maitrise technique et une animation de jeu quasi parfaites. Une prestation de haut vol, certes facilitée par le piètre niveau affiché par leurs adversaires. Tous les Bavarois ont brillé. Mais on retiendra particulièrement le match de Serge Gnabry, auteur d’un triplé.

Les Bavarois n’ont jamais tremblé. Ou presque. Tout juste une petite frayeur quand, lors de la 1ère minute de jeu, Paciencia a décoché un tir puissant que Neuer a pu repousser. Mais à partir de cet instant, le match a été complètement à sens unique. Et les buts, souvent splendides, se sont rapidement succédés. De quoi ravir nos yeux. Et les joueurs offensifs munichois qui ont tous marqué. Aussi bien Lewandowski (sur penalty, 31e), Müller (69e), Sané (71e). Et même le jeune Musiala (81e), à peine âgé de 17 ans, qui avait remplacé l’homme de la soirée, quelques instants auparavant.