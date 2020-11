Avec 16 points, le RB reprend une longueur d'avance dans cette 7e journée sur le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, à égalité avec 15 points. Les deux géants du foot allemand en décousent au Signal Iduna Park ce samedi à 18h30, à huis clos, dans un "Klassiker" qui promet du spectacle.

Alors que les deux premiers se rencontrent en soirée, les deux derniers Mayence et Schalke se sont affrontés dans l'après-midi. Grâce à un nul 2-2, Mayence a marqué son premier point après sept journées de championnat, mais reste à la dernière place. Schalke a aligné à cette occasion un 23e match consécutif sans victoire en Bundesliga, à cheval sur deux saisons, et reste scotché à la 17e et avant-dernière place, synonyme de relégation en fin de saison.