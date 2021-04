"Maintenant que le RB Leipzig m'a donné la chance de rejoindre le Bayern, je ne vais pas commencer à y prendre des joueurs." Julian Nagelsmann s'est engagé devant la presse mardi à ne pas attirer avec lui les meilleurs éléments de l'équipe qu'il dirigera jusqu'à la fin de la saison. "Je ne vais pas louer un T6 (utilitaire de Volkswagen, NDLR) pour me rendre à Munich et prendre un ou deux bons joueurs de Leipzig avec moi", a ajouté le jeune technicien de 33 ans.

Il retrouvera cependant en Bavière à coup sûr le pilier de la défense des "Roten Bullen", le Français Dayot Upamecano, dont le transfert à Munich cet été avait déjà été annoncé en février. Au Bayern, Nagelsmann succédera à Hansi Flick, auteur d'un sextuplé historique la saison dernière mais qui, en conflit sur la politique de recrutement avec son directeur sportif Hasan Salihamidzic, a demandé à partir à la fin de la saison.

Nagelsmann n'avait pas prévu de partir si tôt

Sous contrat à l'origine chez les Saxons jusqu'en 2023, Nagelsmann assure qu'il n'avait pas prévu de partir aussi tôt. Mais il a expliqué que les événements se sont précipités à la suite du conflit interne chez le "Rekordmeister". "J'ai eu des demandes de la part d'autres clubs mais que j'ai refusées", a-t-il précisé en rappelant que son "rêve de toujours" était bien d'entraîner le Bayern.

Premier rival des Bavarois, Leipzig a accepté de laisser partir son jeune coach contre "une demande d'indemnité de transfert très élevée", selon le patron du club Oliver Mintzlaff. Plusieurs médias allemands ont estimé cette somme entre 20 et 30 millions d'euros, bonus compris, ce qui en ferait l'entraîneur le plus cher de l'histoire du football. S'il n'a pas officiellement confirmé ces montants, Oliver Mintzlaff a néanmoins laissé entendre qu'ils étaient exacts : "Nous ne nions pas les rumeurs qui courent". Nagelsmann a également précisé qu'il rejoindrait le rival bavarois avec ses assistants Benjamin Glück et Timmo Hardung, avec lesquels il collabore depuis sa période à Hoffenheim.

