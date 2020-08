BUNDESLIGA - Le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge est furieux contre l'un des entraîneurs de jeunes du club, dont les propos présumés racistes sur un réseau social ont entraîné mercredi l'ouverture d'une enquête de la police munichoise.

Karl-Heinz Rummenigge est furieux. Le patron du Bayern Munich ne l'a pas caché au moment d'évoquer une affaire qui concerne l'un des entraîneurs de jeunes du club, sous le coup d'une enquête de la police munichoise après qu'il a publié des propos présumés racistes sur les réseaux sociaux. Ces propos "ne correspondent absolument pas avec les valeurs que le club défend", a fulminé jeudi Rummenigge, qui a promis que cet incident aurait "des conséquences", juste avant de s'envoler pour Lisbonne où son équipe se prépare à son quart de finale de Ligue des champions vendredi contre Barcelone.

L'enquête interne du Bayern est presque terminée, a-t-il dit, "cette affaire m'énerve, je dois le dire haut et fort, parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes un club qui s'est toujours engagé contre le racisme". Mardi, la chaîne régionale de télévision WDR avait révélé le contenu d'une discussion en ligne d'un entraîneur d'une des sections de jeunes, dont le nom n'a pas été révélé. L'homme y tenait des propos à connotation raciste.

Ligue des champions Mbappé, l’entrée qui a tout changé IL Y A 6 HEURES

Le suspect a d'abord assuré que ces extraits étaient des faux, avant d'admettre qu'il était bien l'auteur des messages mis en cause, selon le quotidien Bild. La police munichoise a ouvert une enquête, après l'envoi au club de quatre lettres anonymes de parents de joueurs depuis 2018, dénonçant des incidents racistes. La section jeunesse accueille des joueurs de 9 à 19 ans et aucun détail n'a été donné sur le niveau auquel se sont déroulés les incidents.

Le Bayern, une histoire liée à celle des discriminations

Le Bayern Munich, tout comme son rival national Dortmund, fait partie des clubs qui se sont engagés depuis longtemps contre toute forme de discrimination. En juin, peu après le décès aux Etats-Unis de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier, toute l'équipe munichoise était arrivée à l'échauffement avant des matches importants avec des t-shirts portant le slogan des manifestants anti-racistes aux Etats-Unis "Black lives matter" et l'inscription "Carton rouge au racisme".

Play Icon WATCH Il y a cinq ans, Messi détruisait Boateng en un dribble 00:01:30

Avant l'affaire Floyd, le Bayern avait déjà lancé en mars une grande campagne anti-raciste, à la suite d'incidents isolés dans les stades allemands. L'histoire même du club est liée avec celle des discriminations. Fondée par des juifs allemands en 1900, le Bayern a été "aryanisé" à l'avènement du régime hitlérien en 1933, tous les dirigeants et joueurs juifs en étant exclus. Considéré néanmoins par les nazis comme "le club des juifs", le Bayern a périclité pendant la guerre et il lui a fallu attendre deux décennies après le second conflit mondial pour redevenir une équipe de premier plan en Allemagne.

Bundesliga Meunier révèle qu'il avait signé à Dortmund avant le 8e face au PSG 06/08/2020 À 14:40