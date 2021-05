Tout vient à point à qui sait attendre. Partout sur les pelouses de Bundesliga, il a fallu patienter jusqu'aux dernières minutes pour voir les destins se figer. Alors qu'un but tardif de Cologne a condamné le Werder à la relégation et que l'Union Berlin a arraché la qualification à l'Europe dans les dernières minutes, Robert Lewandowski a attendu la 90e minute pour inscrire son 41ème but de la saison et effacer Gerd Müller des tablettes. Le Polonais est maintenant le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga sur une saison.

Drôle d'atmosphère à Munich où les Bavarois n'étaient pas très préoccupés par le match ou par le record potentiel de Lewandowski. Enchaînant les hommages rendus aux différentes personnalités quittant le club (Boateng, Alaba, Martinez notamment chez les joueurs, Klose, Hermann Gerland et Hansi Flick au sein du staff), le Bayern débutait le match avec de nombreuses minutes de retard sur le reste des pelouses.

Gikiewicz, bourreau de Lewi jusqu'à la 90e...

Ultra dominateurs, les Bavarois se sont mis à l'abri dès la première période (4-0) avec quatre buteurs différents, dont Kingsley Coman, sans que le buteur polonais ne se joigne à la fête. Altruiste, Lewandowski jouait ce match comme n'importe quel autre. S'il était à deux doigts de chiper le deuxième but de Serge Gnabry, il devait surtout aux arrêts de Gikiewicz (30ème, 39ème) de ne pas marquer. De nouveau mis en échec par son compatriote en deuxième période (70e), Lewandowski attendait patiemment son heure.

C'est finalement à la 90e minute qu'il surgissait pour récupérer une frappe de Sané mal repoussée, effacer le gardien d'Ausbourg et entrer dans la légende en même temps que le ballon franchissait la ligne (5-2). Auteur de 41 buts et 7 passes décisives en seulement 29 matchs, le géant Lewandowski a pesé de tout son poids dans le titre du Bayern.

Le Werder condamné

Sur les autres pelouses de Bundesliga, Dortmund a assuré sa troisième place en dominant Lervekusen (3-1) avec un nouveau doublé de Haaland mais l'histoire retiendra surtout les dix dernières minutes à Berlin et Cologne. L'Union Berlin, promu, a arraché devant son public la 7e place qualificative pour l'Europa Conference League en marquant à la 92e minute face à Leipzig (2-1).

A Cologne, le but tardif (86ème) de Bornauw face à Schalke 04 (1-0) a permis aux Colonais de remonter à la place de barragiste et de s'offrir une chance de rester en première division. Ce but enterrait les espoirs du Werder Brême. Malgré le retour de la légende Thomas Schaaf comme entraîneur uniquement pour ce match, les Brêmois se sont fait humilier par Mönchengladbach (2-4).