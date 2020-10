Vingt. C'est le total de buts qui ont jalonné les trois matches du Bayern en championnat cette saison. Après une victoire 8-0 contre Schalke et une défaite 4-1 à Hoffenheim, le champion d'Allemagne a de nouveau fait le spectacle, et pas tout seul. Ce sont pourtant les Munichois qui ont donné le ton en première période. Lewandowski a buté sur Alexander Schwolow à bout portant (9e). Serge Gnabry, lui, a trop écrasé sa frappe (21e) avant que Chris Richards ne trouve le petit filet (25e). Le latéral droit américain de 20 ans a été à la hauteur pour sa première titularisation avec le Bayern, en témoigne son centre millimétré pour le but refusé de Thomas Müller (36e).

Richards a remis ça sur l'action suivante, servant Lewandowski sur un plateau. La reprise de la tête du Polonais a été sauvée par Schwolow, mais Gnabry, à l'affût, a remisé dans l'axe pour le premier but de l'avant-centre bavarois (40e, 1-0). L'Américain a finalement obtenu sa passe décisive, bien décalé par Gnabry, sur un centre en retrait pour Lewandowski. Le Polonais a été chirurgical d'une frappe à ras de terre (51e, 2-0). Le Bayern était parti pour un festival. Mais le Hertha a trouvé un second souffle, revigoré par la tête sur coup franc de Jhon Cordoba (59e, 2-1). L'entrée de Krzysztof Piatek a été décisive. L'ancien de l'AC Milan a servi d'appui à Matheus Cunha pour effacer David Alaba et battre Manuel Neuer (2-2, 71e).

Le Bayern, piqué au vif, a répliqué. D'abord par un coup franc de Lewandowski claqué par Schwolow (76e). Puis par un immanquable de Corentin Tolisso, entré en jeu et oublié par Piatek au second poteau sur corner (80e). Lewandowski s'est donc chargé de tout, ou presque. Sur un coup franc d'Alaba, Thomas Müller, au four et au moulin durant 90 minutes, a remisé pour la finition de son avant-centre (85e, 3-2). Mais les Munichois ont encore fait preuve d'attentisme, laissant Maximilian Mittelstädt ajuster un centre depuis son couloir gauche pour la tête de Jessic Ngankam, tout juste entré en jeu (88e, 3-3). Ce n'est que grâce à un penalty, et une faute grossière de Mittelstädt, que Lewandowski a pu inscrire son quatrième but, laissant Schwolow enrager après être parti du bon côté (90e+3, 4-3). Le Bayern remonte ainsi à la 4e place et s'évite une petite crise avant la trêve internationale. Le Hertha est quant à lui treizième après trois journées.