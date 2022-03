Le Bayern a calé pour la deuxième fois consécutive en Bundesliga. Une rareté cette saison, puisqu’il s’agit d’une première pour les joueurs de Julian Nagelsmann. Face à une équipe de Hoffenheim (4e, 43 pts) joueuse et imprévisible, les Bavarois (1er, 59 pts) se sont cassé les dents, voire plus, pour tenter d’arracher la victoire jusqu’au bout. Pris au piège par Christoph Baumgartner (32e) sur un contre éclair, la machine bavaroise s’en est remis à son meilleur artilleur, Robert Lewandowski (45e+2) pour sauver les meubles. Déjà le 29e but du Polonais en championnat, mais qui n’a pas su trouver la clé pour forcer le verrou adverse, malgré trois buts refusés et trois poteaux…

Dans un face-à-face qui promettait sur le papier, les spectateurs de la PreZero Arena ont vu une avalanche d’actions et de jeu se déverser sous leurs yeux. Avec un 7-1 infligé en milieu de semaine à Salzbourg en match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, le Bayern se déplaçait à Hoffenheim - surprenant candidat aux places qualificatives pour la prochaine édition de la C1 – avec la ferme volonté de vite plier l’affaire. C’était sans compter sur la vitesse et la fougue de l’attaque adverse, bien portée par le duo Rutter-Kramaric.

