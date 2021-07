Bundesliga

Mercredi 7 juillet, 16h20, Säbener Strasse, sud de Munich. Le premier entraînement de la saison du Bayern, commencé une heure et demie plus tôt, se termine. Les 19 joueurs présents rentrent au vestiaire. Leur nouvel entraîneur s'attarde quant à lui sur le pré. Commence un live Instagram avec les supporters. Les questions fusent. Julian Nagelsmann a déjà répondu à la plupart d'entre elles le matin même à l'occasion de sa conférence de presse de présentation, mais se prête de bonne grâce à l'exercice, sourire scotché au visage.

Une interrogation revient : défense à trois ? À quatre ? À cinq ? "À quatre mais avec la possibilité d'être flexible", répond en substance le technicien de 33 ans. Qui avait déjà indiqué, face à la presse quelques heures plus tôt, qu'il ne se permettrait pas autant d'innovations au Bayern que dans ses clubs précédents d'Hoffenheim et de Leipzig, qualité individuelle des joueurs oblige.

On peut en être sûr : il n'en gardera pas moins sa propension à innover, encore et toujours. Après quelques jours de vacances sur les bords du Chiemsee, en juin, où il a élu domicile, le jeune entraîneur du Bayern s'est lancé à plein régime dans la mission dont il rêvait depuis toujours : diriger l'équipe première du plus grand club d'Allemagne, où il a paraphé un contrat de cinq ans. Un bail que personne n'a été en mesure d'assumer depuis un certain Ottmar Hitzfeld au tournant du millénaire (1998-2004). Devenu le coach le plus cher du monde (il coûtera, selon les évènements, entre 15 et 25 M€), Nagelsmann mord désormais à pleines dents dans l'épaisse mission qui l'attend.

Ses méthodes radicales pourraient mener à un changement d'ADN sur le plan tactique. Depuis Louis van Gaal (2009-2011), qui l'y a introduit, le Bayern est resté fidèle au 4-3-3 dans lequel Arjen Robben et Franck Ribéry, chacun sur son côté, firent merveille pendant une décennie. Nagelsmann, adepte de la souplesse, veut se donner d'autres possibilités et prépare donc un système alternatif. Il ne s'agit pas de tout changer – dans le contexte traditionnel bavarois, c'est impossible, Josep Guardiola pourrait en témoigner – mais d'introduire des variables dans la machine.

Upamecano en patron

Il l'a déjà largement utilisée, il souhaite donc la mettre en place au Bayern aussi : la défense à trois arrières centraux offrira effectivement de nouvelles possibilités. En 3-5-2 ou en 3-4-3, il espère améliorer la stabilité défensive de son équipe, qui a encaissé 44 buts la saison dernière sous Hansi Flick, un record sur les 25 dernières années... Avec cette organisation potentielle, il se donnera en outre plus de prise sur le scénario des matches.

"À la tête des équipes qu'il a dirigées précédemment, son travail a été couronné de succès. Elles ont toujours dépassé les objectifs qui leur étaient fixés. Elles ont toujours sur-performé. Si Julian Nagelsmann parvient à faire sur-performer le Bayern, nous serons sur une excellente voie !", confiait Thomas Müller juste avant le début de l'Euro. Le jeune technicien veut surtout rendre son équipe moins prévisible qu'elle n'était l'an dernier et éviter, ainsi, qu'elle ne repose trop sur la qualité individuelle de ses joueurs.

Julian Nagelsmann et Mickael Cuisance Crédit: Getty Images

Javi Martinez, Jérôme Boateng et David Alaba partis, la défense à trois pourrait s'articuler autour d'un Dayot Upamecano appelé à en devenir le patron, nonobstant ses 22 ans, avec Lucas Hernandez à gauche et Benjamin Pavard ou Niklas Süle à droite. Alphonso Davies en gagnerait encore en liberté dans le couloir gauche, lui qui a d'ailleurs été formé comme ailier. Reste à lui trouver un pendant côté droit, secteur dans lequel le directeur Hasan Salihamizic et le responsable du recrutement Marco Neppe se sont activés depuis des semaines. Toutefois, la folie des grandeurs ne gagnera pas le géant de Bavière, dont la direction financière a mesuré les pertes liées à la pandémie à 150 millions d'euros.

C'est évidemment une raison majeure à la mission principale dont a été chargé Nagelsmann par ses patrons, conforme à ses qualités d'entraîneur : développer le potentiel des jeunes talents. À l'occasion des premiers entraînements, en l'absence des internationaux concernés par l'Euro, ils étaient nombreux : Johannes Schenk, Josip Stanisic, Christopher Scott, Malik Tillman (de retour après une rupture des ligaments croisés en octobre 2020), Jamie Lawrence, Taylor Booth, Torben Rhein, Remy Vita, Armindo Sieb ou Adrian Fein, auxquels s'ajoutaient des éléments ayant déjà goûté à la Bundesliga comme Joshua Zirkzee, Bouna Sarr, Tanguy Kouassi, Michaël Cuisance ou Marc Roca. Le défi est à la hauteur du bonhomme, qui a par ailleurs affirmé, dans un grand écart ambitieux voire téméraire, vouloir lutter chaque saison pour la victoire en Ligue des champions, comme dans toutes les autres compétitions.

Harmonie clairement affichée

Nagelsmann a toujours cultivé la vitesse. Il parle vite, agit vite. Dès le premier entraînement, les "schnell !" ont fusé à plusieurs reprises, dans une recherche d'élan et de dynamisme pour faire vivre le ballon. En dehors du rectangle vert, ses rapports avec l'environnement du club seront vraisemblablement différents de ceux de ses prédécesseurs. Dans une recherche d'harmonie clairement affichée. Là où Hansi Flick réclamait un groupe plus large, Nagelsmann entend faire avec ce qu'on lui proposera. Achraf Hakimi, que le Bayern aurait volontiers recruté, a finalement filé dans un club au puits sans fond. Trop cher.

Les innovations du nouveau coach seront ailleurs, notamment dans le rapport avec les jeunes générations, comme l'a montré la session Instagram mentionnée plus haut – aucun entraîneur du Bayern n'avait été présent sur les réseaux sociaux depuis Carlo Ancelotti –, comme l'a montré aussi son chaleureux soutien à un Leroy Sané largement critiqué hors les murs, notamment en équipe nationale. "C'est l'un des meilleurs en un contre un, nous aurons besoin d'un tel joueur face à des défenses basses", a asséné Nagelsmann. Le club épouse ainsi le profil de son coach pour faire face aux aléas financiers : innovant et malin. Au point d'aller chercher en 2e division anglaise, au FC Reading, la doublure d'Alphonso Davies, Omar Richards.

Nagelsmann Crédit: AFP

Avec, également, un humour renouvelé. Nagelsmann a envoyé à ses joueurs, pendant l'Euro et via le groupe WhatsApp de l'équipe, une vidéo où il s'est présenté en disant : "Salut, garçons ! Pour tous ceux qui ne sauraient pas qui est devant la caméra, je suis Julian Nagelsmann, 33 ans, votre nouvel entraîneur, et j'en suis ravi !" Fou rire garanti chez les destinataires... Hasan Salihamidzic a essayé de se mettre au diapason, dans la conférence de presse de début de saison, indiquant aux journalistes que, dans la mesure où une machine à Espresso neuve venait d'être installée dans son bureau, il comptait bien en profiter pour favoriser les discussions. Même Oliver Kahn s'y est mis, le même jour.

C'est que le Bayern veut accentuer sa communication autour du sentiment d'appartenance collectif, ce à quoi le recrutement d'un entraîneur né en Bavière n'est d'ailleurs pas étranger. À la question d'un confrère lui demandant à quel point Salihamidzic et lui étaient proches, le nouveau président du Bayern a indiqué : "Très proches, puisqu'il est à moins de deux mètres de moi..." Si même le "Titan" s'essaie à l'humour, c'est qu'un sacré vent de nouveauté souffle sur Munich...

