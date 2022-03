Bundesliga

Le latéral canadien du Bayern Munich, Alphonso Davies, n'a plus de problème cardiaque et espère faire son retour sur les pelouses le mois prochain après avoir récupéré de son infection au Covid-19, a-t-il affirmé dimanche sur le site internet du club allemand. Le joueur de 21 ans est tenu à l'écart des pelouses depuis décembre. Il a été testé positif au coronavirus en janvier et un médecin a aussi diagnostiqué une myocardite (inflammation cardiaque).

"Je suis heureux d'être de retour et de pouvoir m'entraîner de nouveau. La rééducation se passe bien jusqu'à maintenant", a précisé Davies. "Je n'ai pas de problème de muscle ou de cœur, mais je ne suis pas encore à 100%". L'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, espère que Davies sera disponible pour le quart de finale retour de Ligue des champions, à domicile, le 12 avril contre Villarreal. Il devrait être un peu juste pour le match aller, le 5 avril en Espagne.

"Je donne tout ce que je peux. Je travaille en liaison étroite avec le service médical et l'équipe de rééducation. Je m'entraîne très dur, avec ou sans la balle", a ajouté le Canadien, qui a trouvé ses dernières semaines "très ennuyeuses et difficiles à vivre, mentalement". Pour passer le temps, Davies a "fait beaucoup de musique", a passé du temps avec sa famille et rendu visite à sa compagne, la joueuse Jordyn Huitema, qui évolue au Paris Saint Germain.

