Le Bayern Munich est repassé à la vitesse supérieure. Ce samedi après-midi, les Munichois se sont imposés sur la pelouse d'Hoffenheim (0-2), lors de la onzième journée de Bundesliga. A la PreZero Arena de Sinsheim, la différence a été faite lors de la première période, par l'intermédiaire de Jamal Musiala (17e) et d'Eric Maxim Choupo-Moting (38e). Au classement du championnat d'Allemagne, les hommes de Julian Nagelsmann restent deuxièmes, mais reviennent à un petit point de l'Union Berlin. Les protégés d'André Breitenreiter, quant à eux, conservent provisoirement leur sixième position.

Eric Maxim Choupo-Moting reste sur son petit nuage. L'attaquant camerounais a été titularisé pour la troisième fois en une semaine, en prenant en compte le déplacement à Augsburg (2-5) . Et son bilan est désormais de quatre buts pour deux passes décisives. Dans cette nouvelle rencontre, l'ancien Parisien, dangereux une premier fois (11e), a surtout soigné son compteur buts. C'est lui qui a permis aux siens de faire le break, en coupant, au premier poteau, un centre de Serge Gnabry (38e, 0-2).

Le Bayern a fait régner sa loi chez Hoffenheim (0-2), samedi 22 octobre 2022. / Bundesliga Crédit: Getty Images

Musiala ne s'arrête plus

Choupo-Moting est donc venu donner encore un peu plus d'ampleur à ce score et imiter son tout jeune coéquipier, à savoir Jamal Musiala (19 ans), qui n'en finit décidément plus de battre des records. Le milieu de terrain a su profiter d'une déviation de Leon Goretzka, de la tête sur corner, pour conclure du droit (18e, 0-1). L'international allemand en est désormais à neuf buts en seize matches, toutes compétitions confondues, cette saison. Musiala a d'ores et déjà dépassé son record de la saison dernière (huit buts en 40 matches).

Seulement quatre petites minutes plus tard, l'Allemand a même failli déjà augmenter ce total, lors d'une triple occasion lors de laquelle le défenseur nigérian Kevin Akpoguma a repoussé sa tentative de la tête, sur sa ligne. Alors que Goretzka et Kingsley Coman se sont heurtés, quant à eux, à Oliver Baumann (21e). Le portier international allemand, qui postule à une place pour le Mondial, s'est montré également intraitable devant Gnabry (3e, 23e), Dayot Upamecano (60e) ou bien encore Marcel Sabitzer (71e).

Jamal Musiala (Bayern Munich) a marqué face à Hoffenheim. Crédit: Getty Images

Le Bayern a géré après la pause

Les vagues rouges ont été moins nombreuses après la pause. Les hommes de Julian Nagelsmann, qui ont confisqué le ballon (60% de possession), ont été, encore une fois, supérieurs dans une majorité de domaines. En face, Hoffenheim a subi et a eu bien du mal à s'exprimer. Seuls Georginio Rutter (24e, 40e) mais également Grischa Prömel (45e) ont su solliciter Sven Ulreich.

Un après-midi bien compliqué pour Hoffenheim, qui pourrait même chuter au classement en fonction de la suite des matches de cette journée. De son côté, le Bayern Munich enchaîne avec un deuxième clean-sheet consécutif dans l'élite. Surtout, il poursuit sa remontée folle. La pression est désormais sur les épaules de l'Union Berlin, en déplacement à Bochum, dimanche (15h30).

