Le Borussia Dortmund se rapproche du Bayern Munich après sa victoire à Mayence (1-0) ce mercredi soir. Le milieu de terrain international belge Axel Witsel, capitaine d'un soir, a donné la victoire aux siens à la 87e minute, d'une reprise de volée à la réception d'un coup franc tiré en profondeur par Giovanni Reyna.

Haaland est entré

"Ca a été un match difficile", a admis Witsel. "Parfois, on ne joue pas un très beau football, mais on gagne comme ça (...), en ce moment nous avons le langage corporel, et le "fighting spirit"". Les Jaune et Noir, qui comptent désormais le même nombre de matches que Munich, profitent de l'actuel relatif passage à vide des champions en titre, qui restent sur deux matches nuls en championnat

Le "Rekordmeister" n'a pris que 17 points sur 29 possibles depuis le début des matches retour en janvier, soit son plus mauvais résultat sur cette période depuis 10 ans. Dortmund en a marqué 22 dans le même temps. En l'absence de son capitaine attaquant Marco Reus, malade, et avec un Erling Haaland encore en phase de reprise, et entré seulement à l'heure de jeu, Dortmund a pourtant peiné pour trouver la faille, par manque de puissance offensive. Haaland a placé une volée trop molle à la 68e minute, et en reste à 16 buts cette saison, en raison de son très long arrêt pour une blessure aux adducteurs.

