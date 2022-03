Le match de Bundesliga prévu dimanche entre Mayence et Dortmund est reporté au mercredi 16 mars, l'actuel 9e de Bundesliga étant décimé par le Covid. "Nous n'avons plus que 14 joueurs, et aucun gardien de but qualifié pour la Bundesliga", avait déclaré en fin de matinée Christian Heidel, le directeur sportif de Mayence, en présentant la demande de report.

Le règlement de la Ligue allemande prévoit qu'un match peut être reporté si une équipe compte moins de 16 joueurs valides, dont au minimum neuf contrats professionnels y compris un gardien. Dix-neuf personnes du club, dont 13 joueurs et l'entraîneur Bo Svensson, ont été testés positifs. Ce report est "compréhensible", a commenté le manager de Dortmund, Sebastian Kehl, qui estime que ce règlement permet "une compétition juste".

