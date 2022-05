Bundesliga

Il avait pourtant transformé l'essai l'an dernier. Nommé entraîneur par intérim suite au limogeage de Lucien Favre en décembre 2020, Edin Terzic avait signé un intérim plus que prometteur lors de la seconde partie de saison 2020-2021 avec notamment une victoire en Coupe d'Allemagne. Avant de voir Marco Rose lui chiper le fauteuil d'entraîneur des "Schwarzgelben".

Quelques heures à peine après la fin de sa collaboration avec Rose, le BvB a fait machine arrière. Ce lundi, le club de la Ruhr a officialisé le retour du Germano-croate à la tête du club et ce, jusqu'en juin 2025. Recruteur entre 2010 et 2013, adjoint chez les jeunes et au sein de l'équipe première entre 2018 et 2020, directeur technique la saison dernière, Terzic a donc été choisi pour incarner le nouveau visage du Borussia Dortmund. Pour le plus grand bonheur des dirigeants du vice-champion d'Allemagne.

"Nous avons eu beaucoup de discussions intensives avec Edin Terzic le week-end dernier et sommes convaincus que cette décision est la bonne pour BVB. Edin connaît notre club, l'environnement, une grande partie de l'équipe et sait quels ajustements nous devons faire pour pouvoir offrir à nos supporters un football excitant", a expliqué le directeur sportif désigné Sebastian Kehl.

Avec quatre recrues déjà actées (Süle, Schlotterbeck, Adeyemi et Özcan ce matin) et le retour à la barre de Terzic, les Marsupiaux sont les grands animateurs de ce début de mercato estival. La révolution promise par les dirigeants démarre tambour battant en tout cas.

