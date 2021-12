Le "Klassiker" du championnat d'Allemagne entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich est sauvé du huis clos. Du moins en partie, puisque le choc sera disputé samedi avec une jauge réduite de 15.000 spectateurs en raison du Covid-19. "En raison de la situation sanitaire actuelle, les autorités fédérales (ndlr: Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et nationales ont convenu jeudi que le nombre de spectateurs dans les stades serait limité à un tiers de la capacité globale du stade et à un maximum de 15.000 spectateurs", explique le club de Dortmund sur son site internet.

L'enceinte du Borussia, le Signal Iduna Park, qui peut accueillir jusqu'à 81.365 personnes, ne sera donc rempli qu'à 18% pour cette affiche entre le leader de Bundesliga, le Bayern, et son dauphin Dortmund. Le match était toutefois sous la menace d'un huis clos total à l'image de celui décidé par le Land de Saxe pour Leipzig, samedi dernier contre Leverkusen (défaite 3-1). Anticipant une possible rencontre à huis clos, Dortmund avait annulé la billetterie dans la matinée avant d'annoncer qu'elle remettait une partie des billets en vente après l'annonce de la jauge.

Ad

Bundesliga Covid-19 : La Bundesliga se prépare à rejouer à huis clos 30/11/2021 À 18:58

Bundesliga Grâce à Sané, le Bayern reprend la tête 27/11/2021 À 19:28