Marco Rose l'a annoncé vendredi. Erling Haaland, absent depuis fin janvier en raison d'un problème musculaire, pourrait rejouer ce week-end en Bundesliga avec le Borussia Dortmund face à Bielefeld.

"Il s'est entraîné avec l'équipe et fait partie des options" pour dimanche, a annoncé le technicien du BvB, en prévenant toutefois qu'il ne fera sans doute qu'une "brève apparition, pas plus". Erling Haaland, canonnier prodige de 21 ans (80 buts en 79 matches avec Dortmund), est plombé cette saison par des blessures à répétition. Sa dernière apparition en championnat remonte au 22 janvier face à Hoffenheim.

La tenue du match intertaine à cause du Covid

Dortmund, 2e de Bundesliga, doit accueillir le 15e du classement, Bielefeld, dans le cadre de la 26e journée. Mais ce match apparaît incertain alors qu'une épidémie de Covid touche Bielefeld. "Aucune décision finale n'a encore été prise, mais nous supposons que nous jouerons", a indiqué Rose, qui devra se passer de Mats Hummels et Raphael Guerreiro, tous deux positifs.

Le technicien doit par ailleurs faire face à plusieurs autres absences pour cause de blessures : Manuel Akanji, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Dan-Axel Zagadou et Steffen Tigges, tandis que le capitaine Marco Reus est malade. Il pourrait toutefois compter sur le retour du jeune Américain Giovanni Reyna, 19 ans, qui "a repris l'entraînement en équipe depuis une semaine maintenant et fait également partie des options".

