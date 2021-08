Erling Haaland sera-t-il un joueur du Borussia Dortmund cette saison ? Toujours est-il qu'il ne manque clairement pas de convoitises. Son nom a même déjà été cité un peu partout en Europe. Invité de la chaîne de télévision allemande Sport 1, ce dimanche soir, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, a fait quelques confidences et avoué que son club s'intéressait bien au prodige norvégien et étudiait même la possibilité de pouvoir le recruter.

Le Bayern a-t-il les moyens ?

Le dirigeant n'est pas allé dans la demi-mesure indiquant qu'au Bayern, on passerait pour des "amateurs" si l'on ne s'intéressait pas d'un peu plus près à un attaquant de ce talent. "C'est un joueur de haut niveau, et j'entends aussi une bonne personne. Vous regardez là, mais c'est un joueur de Dortmund. 60 buts en 60 matches. Il faut regarder, sinon nous serions des amateurs à part entière", a confié Hasan Salihamidzic.

Toutefois, Sky Germany croit savoir qu'il sera très difficile pour le Bayern Munich de rivaliser financièrement avec d'autres clubs intéressés. Dans l'état actuel des choses, les Bavarois seraient incapables de s'aligner pour les frais de transfert et le salaire d'Erling Haaland.

