Si ce ne sont pas des adieux, ça y ressemble drôlement. Présent en conférence de presse ce lundi avec la sélection polonaise, Roberto Lewandowski a officiellement confirmé ce que tout le monde savait depuis plusieurs semaines : "il souhaite bien quitter le Bayern Munich ce été. "Une chose est certaine aujourd'hui: mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin", a-t-il confié devant les journalistes.

Le Barça, option numéro 1 ?

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern, "Lewy" souhaite donc partir dès le prochain mercato, et sans attendre la fin de son bail. "Je suis persuadé à 100% que Robert Lewandowski jouera au Bayern la saison prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il a un contrat. C'est aussi simple que ça", avait toutefois prévenu Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern, lors d'un entretien accordé à la radio allemande BR24 Sport début mai. Dans l'entourage de l'attaquant, la position est toutefois actée et ferme.

"Aucun d'entre nous ne pense à l'argent. La vérité est qu'il n'a pas été respecté par la direction depuis plusieurs mois. Le Bayern a perdu le joueur mais également l'homme. Le club a dit qu'il avait encore un an de contrat ? Bien sûr, Robert peut rester un an de plus, mais c'est quelque chose que je ne leur conseille pas", prévenait son agent Pini Zahavi, qui continuerait de négocier une possible arrivée au Barça. Le club catalan aurait d'ailleurs déjà transmis une offre aux alentours des 30 millions d'euros au Bayern, qui tarderait à transmettre une réponse.

