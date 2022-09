Blessé, Kingsley Coman devrait effectuer son retour à l'entraînement du Bayern Munich la semaine prochaine. "Avec 'King', on doit regarder quand est-ce qu'un retour est raisonnable et quand est-ce que ça pourra passer. Il est possible qu'il soit en partie intégré la semaine prochaine. On pourra regarder si pour Dortmund, cela fonctionne", a expliqué l'entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann.

"Mais, comme toujours, je ne veux pas mettre de pression. Il faut qu'il soit remis à 100%", a précisé le technicien. Pour la rencontre de la 8e journée de championnat, Nagelsmann devra toujours se passer des services de Coman et de Lucas Hernandez. "Pour 'Luci', ça va durer plus longtemps." Le retour de Kingsley Coman dans l'effectif du Bayern sera enfin une éclaircie dans le ciel morose de l'équipe de France, qui a dû se passer de nombreux cadres, blessés pour les matches de la Ligue des nations contre l'Autriche (victoire 2-0) et au Danemark (défaite 2-0) la semaine dernière.

Ad

Bundesliga Taulier du Bayern, inquiétant en Bleu : Le paradoxe Upamecano HIER À 18:36

Le Bayern, qui réalise son plus mauvais début de saison depuis 2010 avec 12 points en sept matches, lance vendredi un marathon de treize matches en l'espace d'un peu plus de six semaines, jusqu'au Mondial-2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Après la réception de Leverkusen, puis des Tchèques de Plzen en Ligue des champions, les décuples champions d'Allemagne en titre se déplaceront à Dortmund, pour le +Klassiker+ face au Borussia.

Bundesliga Le Hertha Berlin annonce que Boetius souffre d'un cancer des testicules 22/09/2022 À 13:34