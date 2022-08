Une journée comme une autre en Bundesliga. Le Bayern Munich n'a eu aucune pitié ce dimanche, en déplacement chez le VfL Bochum (0-7). Le décuple champion d'Allemagne en titre menait déjà 4-0 à la mi-temps, et n'a jamais relâché la pédale d'accélérateur. L'ailier français Kingsley Coman, titulaire pour la première fois de la saison, a signé un but, deux passes décisives et provoqué un penalty. Avec une attaque de feu et un irréprochable Manuel Neuer, le Bayern empoche une troisième victoire en autant de rencontres de Bundesliga.

