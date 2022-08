Le Bayern Munich n’avait pas de temps à perdre. Pour débuter cette nouvelle saison de Bundesliga, le décuple champion en titre a étrillé l’Eintracht Francfort (1-6). Au bout de 45 minutes, les joueurs de Julian Nagelsmann avaient déjà fait la différence. Et pas qu’un peu. Cinq buts signés Joshua Kimmich (0-1, 5e), Benjamin Pavard (0-2, 10e), Sadio Mané (0-3, 29e), Jamal Musiala (0-4, 35e) et Serge Gnabry (0-5, 43e). Il n’y avait plus qu’à conclure tranquillement le travail, alors que Francfort prépare de la pire manière possible la Supercoupe d’Europe contre le Real Madrid, mercredi prochain à Helsinki.

Ad

Bundesliga Il est prêt : Tel est dans le groupe du Bayern pour Francfort HIER À 13:20

Bundesliga Nkunku, Bayern-Dortmund, succession de Lewandowski… les 9 questions de la saison HIER À 21:17