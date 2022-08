L'annonce avait sécoué la planète football à la mi-juillet. Victime d'un cancer des testicules, Sébastien Haller , nouvelle recrue du Borussia Dortmund, s'est exprimé publiquement pour la première fois ce mardi. L'ancien buteur de l'Ajax a en effet répondu aux questions de la version néerlandaise d'ESPN.

"J'aimerais dire à tous que je me sens bien, a d'abord confié l'attaquant international ivoirien. Dès le premier jour à mon retour à la maison, j'ai commencé à travailler, j'étais à la salle, j'ai déjà le même niveau que j'avais il y a quelques mois. C'est un bon signe. Mon premier objectif, c'est de revenir sur le terrain, jouer devant le mur jaune, et inscrire mon premier but devant eux. Ce sera un moment chargé d'émotion. Je serai de retour sur le terrain rapidement."

Le Borussia Dortmund fin juillet avait parlé d'une absence de plusieurs mois. Dans la foulée, le club de la Ruhr a recruté Anthony Modeste (34 ans) pour une saison.

