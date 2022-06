Saël Kumbedi

Club : Le Havre

: Le Havre Poste : Défenseur latéral

: Défenseur latéral Âge : 17 ans (né le 26 mars 2005)

Vous vous souvenez tous du fabuleux doublé de Lilian Thuram en demi-finale de la Coupe du monde 1998 . 22 ans plus tard, Saël Kumbedi l'a imité en finale de l'Euro U17. Lui aussi latéral droit, le jeune joueur du Havre a marqué deux buts en l'espace de trois minutes pour renverser la vapeur alors que les Bleuets étaient menés par les Pays-Bas . Issu du vivier sans fond francilien, passé par le PSG, le natif de Stains est aujourd'hui à bonne école, puisque le centre de formation du HAC est reconnu en France.

C'est un latéral droit moderne, qui a aussi la possibilité de jouer à gauche, avec une forte capacité à se projeter vers l'avant, c'est un très bon contre-attaquant, disait à son sujet François Rodrigues, le directeur du centre de formation havrais, dans des propos relayés par Il est aussi un garçon très difficile à battre sur les un contre un, il est extrêmement véloce, très tonique." Déjà auteur de plusieurs matches en pro en Ligue 2, où il détient d'ailleurs un record dont il se serait bien passé, Kumbedi n'a pas encore signé de contrat pro. , disait à son sujet François Rodrigues, le directeur du centre de formation havrais, dans des propos relayés par footnormand.fr ." Déjà auteur de plusieurs matches en pro en Ligue 2, où il détient d'ailleurs un record dont il se serait bien passé, Kumbedi n'a pas encore signé de contrat pro.

El Chadaille Bitshiabu

Club : Paris Saint-Germain

: Paris Saint-Germain Poste : Défenseur

: Défenseur Âge : 17 ans (né le 16 mai 2005)

Parmi les Bleuets, lui est probablement le plus avancé tactiquement… et physiquement. Véritable monstre (1,95m, 96 kg), le natif de Villeneuve-Saint-Georges est un défenseur déjà très mature pour son âge. Solide défensivement mais surtout très à l'aise à la relance, le gaucher a déjà disputé plusieurs matches en professionnel avec le Paris Saint-Germain, où il est devenu le troisième plus jeune joueur du club à disputer un match de Ligue 1. Derrière Kingsley Coman et Nicolas Anelka.

Capitaine des U17 champions d'Europe, le colosse fait l'unanimité au sein du club de la capitale, qui s'est empressé de lui offrir un contrat pro il y a tout juste un an, afin d'éviter le départ précoce de l'un de ses plus grands talents. Lié à Paris jusqu'en 2024, il plaît toujours à de très nombreuses écuries européennes. Y compris le Bayern, qui avait déjà chipé Tanguy Kouassi il y a deux ans.

Désiré Doué

Club : Stade Rennais

: Stade Rennais Poste : Milieu de terrain

: Milieu de terrain Âge : 17 ans (né le 3 juin 2005)

Doué porte bien son nom. Désiré Doué est considéré comme l'un des plus grands talents du Stade Rennais, autre centre de formation extrêmement réputé en France. Cousin de Yann Gboho, le milieu de terrain est l'un des piliers de l'équipe de France U17. Très à l'aise avec l'orientation de son corps, Doué est aussi à l'aise au duel puisqu'il a longtemps évolué sur l'aile.

Convoqué plusieurs fois au sein du groupe professionnel par Bruno Genesio, le Rennais n'a pas encore évolué en Ligue 1 mais Florian Maurice lui a proposé un contrat pro, qu'il a signé en avril dernier. Le voici lié au club breton jusqu'en 2024. Il devrait être amené à disputer ses premières minutes parmi l'élite dès la saison prochaine.

Warren Zaïre-Emery

Club : Paris Saint-Germain

: Paris Saint-Germain Poste : Milieu de terrain

: Milieu de terrain Âge : 16 ans (né le 8 mars 2006)

Faut-il encore le présenter ? Le potentiel de Zaïre-Emery est si grand que vous avez probablement déjà entendu parler de lui. Extrêmement talentueux, le milieu offensif est le joyau du centre de formation du Paris Saint-Germain. Capable de s'occuper de tout dans l'entrejeu, de la récupération à la relance ou en percussion, le natif de Montreuil impressionne par la maturité de son jeu.

À son poste, dans sa catégorie d’âge et même au-dessus, c’est sûrement ce que j’ai vu de mieux", ", confiait au Parisien Hervé Guégan , l'un de ses éducateurs. Joueur spectaculaire, auteur de deux buts durant cet Euro dont un sensationnel face au Portugal, Zaïre-Emery serait sur le point de signer son premier contrat pro avec le PSG, alors qu'il n'a que 16 ans et qu'il évolue déjà avec les U19 du club.

Mathys Tel

Club : Stade Rennais

: Stade Rennais Poste : Attaquant

: Attaquant Âge : 17 ans (né le 27 avril 2005)

Tel est un OVNI. Repéré comme défenseur central en région parisienne, le natif de Sarcelles est aujourd'hui l'une des plus grandes promesses du foot français au poste… d'attaquant ! Auteur de trois buts à l'Euro, le joueur a battu tous les records de précocité cette saison en disputant plusieurs matches professionnels avec le club rennais. En août dernier, il était devenu à 16 ans, 3 mois et 19 jours le plus jeune joueur à évoluer sous le maillot Rouge et Noir devant… Eduardo Camavinga.

Passeur, buteur, rapide, technique, Mathys Tel a attiré l'œil de plusieurs grands clubs européens. "Mathys a une maturité supérieure aux autres joueurs du même âge : il a une qualité athlétique et une belle intelligence de jeu", disait Genesio à son sujet. Lui a signé un contrat pro dès le début de la saison écoulée et se trouve donc lié au club rennais jusqu'en 2024. Avec le calendrier qui attend les Bretons en 2022-2023, on devrait le voir de plus en plus souvent en championnat et en Coupe de France.

