Au bout du suspense, les Bleuets se sont qualifiés pour les demi-finales du Championnat d'Europe des moins de 17 ans. Un succès décroché aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.) face à l'Allemagne, au Haberfeld Stadium (Israël). Les hommes de José Alcocer avaient ouvert la marque par l'intermédiaire de Tom Saettel (19e), avant que Nelson Felix Patrick Weiper n'égalise juste avant la pause (38e). Un score de parité qui ne changera pas en seconde période, malgré les nombreuses tentatives tricolores (25 tirs, 8 cadrés).

Olmeta décisif

Solide en défense autour du Parisien El Chadaille Bitshiabu, l'équipe de France a tenté de forcer la décision avant la séance de tirs au but. Peine perdue, et les Bleuets ont même vu l'élimination de près, au cours d'un début de séance complètement raté. Avec les tentatives manquées de Warren Zaire-Emery (PSG) et Naim Byar (Stade de Reims), renvoyées par les montants de Dennis Seimen (Stuttgart), la France est rapidement menée 2-0. Il faudra un arrêt de Lisandru Olmeta, fils de Pascal, et deux ratés signés Maurice Krattenmacher et Paulo Fritschi pour que les Bleuets renversent une séance mal engagée. En formation à Monaco, Olmeta (16 ans) a été le grand artisan de la qualification, lui qui a notamment repoussé sur la barre une frappe de Sidney Raebiger avant la mi-temps (44e). L'équipe de France affrontera le Portugal ou l'Espagne en demi-finales, avec le rêve assumé d'arracher un nouveau sacre, après 2004 et 2015.

